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    Empalme territorial: Fico Gutiérrez anuncia que Medellín será sede del Escudo de las Américas

    El alcalde de Medellín reveló en qué consistirá el nuevo Escudo de las Américas y por qué la ciudad será elegida como su sede principal.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Empalme territorial: Fico Gutiérrez anuncia que Medellín será sede del Escudo de las Américas

    Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que Medellín será sede del Escudo de las Américas, tras petición al presidente electo Abelardo De la Espriella en el empalme regional.

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    Medellín se convertirá en la sede principal del Escudo de las Américas, el mecanismo de cooperación con Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, luego de que el alcalde Federico Gutiérrez le planteara la solicitud al presidente electo Abelardo De la Espriella durante una reunión de empalme regional.

    El anuncio se dio en medio de un encuentro en el que el mandatario local presentó una agenda de prioridades para la ciudad y la región.

    En el encuentro, Gutiérrez expuso los resultados alcanzados por la administración en los últimos dos años y medio, entre ellos la recuperación de las finanzas públicas, un incremento histórico en el recaudo tributario, la disminución de la pobreza y la inseguridad alimentaria, y la tasa de homicidios más baja registrada en 46 años.

    Según el alcalde, estas cifras respaldan la viabilidad de replicar en el país el modelo de gestión aplicado en Medellín, ciudad que ahora será sede del Escudo de las Américas.

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    De la Espriella confirmó que la sede del Escudo de las Américas operará en la capital antioqueña, al señalar que desde allí y el Valle de Aburrá se dirige buena parte de las estructuras criminales del país.

    El presidente electo también respaldó la solicitud de Gutiérrez de presentar ante el Congreso un proyecto para derogar la política de Paz Total, así como de fortalecer la captura de objetivos de alto valor y reactivar procesos de extradición.

    La agenda entregada por el alcalde incluyó además peticiones en materia energética, como acelerar el proyecto Espíritu Santo y aumentar la capacidad de Hidroituango, y en infraestructura, como la ampliación del aeropuerto José María Córdova y la cesión del lote del Olaya Herrera. También solicitó respaldo para el Metrocable de San Antonio de Prado, el Metro de la 80 y la Vía al Mar, y anunció que Procolombia trasladará su sede principal a Medellín.

    Fico Gutiérrez, tras empalme territorial, revela que Medellín será sede del Escudo de las Américas

    Foto de cortesía.

    Empalme territorial: Fico Gutiérrez anuncia que Medellín será sede del Escudo de las Américas

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