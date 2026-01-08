‘Un Escenario Llamado Medellín’ fortalece la convivencia y el cuidado en espacios deportivos

Resumen: Cerca de 1.000 personas participaron en acciones pedagógicas y psicosociales de la estrategia Un Escenario Llamado Medellín, que busca prevenir violencias, fortalecer la salud mental y promover el buen uso de los escenarios deportivos en la ciudad.

La Alcaldía de Medellín intensificó durante 2025 la estrategia ‘Un Escenario Llamado Medellín’, una iniciativa que busca fortalecer la corresponsabilidad ciudadana, prevenir riesgos y promover la convivencia en los escenarios deportivos y recreativos intervenidos en la ciudad.

De acuerdo con el balance entregado por la alcaldía, cerca de 1.000 personas participaron en acciones pedagógicas y psicosociales orientadas a la promoción de la salud mental, la prevención de violencias basadas en género y el fomento de prácticas seguras durante la actividad física.

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) lideró el desarrollo de 15 acciones formativas, 21 espacios de articulación interinstitucional y 17 atenciones individuales a usuarios que presentaron alertas emocionales o conflictos de convivencia dentro de los escenarios.

Lea también: Conductores denuncian ‘peajes humanos’ ilegales entre Ciénaga y Barranquilla

La estrategia se sustenta en cuatro protocolos institucionales que orientan la prevención y la respuesta en territorio: explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes; violencias basadas en género; seguridad en los escenarios; y salud mental.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Estas herramientas permiten que formadores, operadores y personal en campo actúen de manera oportuna ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los usuarios.

De manera paralela, en los escenarios deportivos en Medellín, avanza la instalación de señalética enfocada en la cultura del cuidado, con mensajes sobre el uso adecuado de la infraestructura, la corresponsabilidad y la resolución pacífica de conflictos. También, entregaron contenidos pedagógicos y audiovisuales para fortalecer el trabajo de los formadores y dinamizadores en campo.

La Alcaldía confirmó que ‘Un Escenario Llamado Medellín’ continuará durante 2026, acompañando los procesos de intervención de infraestructura con acciones de cultura ciudadana, con el objetivo de garantizar espacios deportivos seguros, protectores y acogedores para toda la comunidad.

Más noticias de Medellín