Conductores denuncian ‘peajes humanos’ ilegales entre Ciénaga y Barranquilla

Resumen: Conductores denuncian peajes humanos en la Troncal del Caribe, con bloqueos ilegales, extorsiones y amenazas. Exigen intervención urgente de las autoridades.

La Troncal del Caribe, una de las vías más importantes del norte del país por su impacto en el comercio, el turismo y la movilidad regional, se ha convertido en un corredor marcado por el miedo y la intimidación.

A los peajes legales de Palermo y Tasajera, conductores denuncian que ahora se suman los llamados ‘peajes humanos’ en la Troncal del Caribe, una práctica ilegal que se repite con preocupante frecuencia.

Según los testimonios, grupos de personas se toman la carretera de manera improvisada y bloquean ambos sentidos de la vía para exigir dinero a cambio de permitir el paso.

Utilizan cuerdas, piedras, palos o incluso sus propios cuerpos para obligar a los vehículos a detenerse, generando trancones, riesgos de accidentes y escenas de tensión permanente.

Los retenes aparecen, principalmente, cuando se presentan fallas en servicios públicos, protestas locales o inconformidades sociales.

Transportadores y viajeros coinciden en que intentar dialogar es un riesgo innecesario. Denuncian agresiones verbales, amenazas con objetos contundentes, daños a los vehículos e incluso el hurto de pertenencias.

La gravedad de la situación quedó en evidencia cuando José Humberto Torres, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para Magdalena y Atlántico, denunció haber sido retenido junto a decenas de conductores.

Según el funcionario, los responsables exigían hasta $30 mil pesos por vehículo, una suma superior al valor de un peaje legal.

Pese a que las denuncias no son nuevas, los usuarios aseguran que las acciones de las autoridades han sido insuficientes. Aunque la Policía realiza despejes ocasionales, los retenes reaparecen minutos después en otros puntos del corredor.

Mientras no haya acciones contundentes, los peajes humanos en la Troncal del Caribe seguirán convirtiendo esta vía estratégica en un trayecto sin garantías, donde el precio a pagar no es solo económico, sino también emocional.

