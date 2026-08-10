Resumen: La peludita 'Alegría' se perdió en el sector de la Villa de Aburrá (Medellín) tras asustarse por el fuerte temblor. Tiene collar verde. Info: 3233444463.

¡Urgente! Alegría, la perrita, huyó asustada por el sismo y está perdida en la Villa de Aburrá

El fuerte sismo de magnitud 7.4 que sacudió esta mañana al país no solo ha generado estragos estructurales y emergencias ciudadanas, sino que también ha provocado episodios de pánico entre nuestros animales de compañía.

A través de nuestra sección de Servicio Social, reportamos la desaparición urgente de Alegría, una peludita que, presa del pánico por el movimiento telúrico, huyó despavorida de su hogar.

¿Dónde se perdió y cómo reconocerla?

De acuerdo con el reporte entregado por su familia, Alegría se extravió en el sector de la Villa de Aburrá, en la zona occidental de Medellín. Al encontrarse asustada por el evento sísmico y el ruido de las alarmas, es altamente probable que se encuentre escondida, desorientada o deambulando nerviosa por las calles aledañas a este sector residencial.

Para facilitar su pronta identificación, sus dueños han confirmado una seña particular clave:

Accesorio: Alegría lleva puesto un collar de color verde.

Línea de contacto urgente

En momentos de emergencia natural, la solidaridad ciudadana es nuestra mejor herramienta. Si usted reside o transita por la Villa de Aburrá, los barrios de Belén, Los Alpes o zonas cercanas, le pedimos estar muy atento a los animales de compañía que vea deambulando solos.

Si logra avistar a Alegría, la recomendación es no perseguirla de forma abrupta para evitar que huya hacia avenidas principales por el miedo. Trate de resguardarla con calma y comuníquese de inmediato a la siguiente línea celular:

📞 Contacto directo: 323 344 4463

Ayudemos para que Alegría pueda regresar sana y salva a los brazos de su familia hoy mismo. ¡Ayúdanos a encontrarla!