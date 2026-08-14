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Resumen: Medellín envió bomberos e ingenieros a Cali para apoyar la búsqueda, rescate y evaluación de estructuras tras el terremoto.

¡Medellín no para! Nuevo equipo de bomberos e ingenieros viajan a Cali para ayudar

Medellín continúa ampliando su despliegue de ayuda hacia las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.

El alcalde Federico Gutiérrez informó que un nuevo grupo de bomberos e ingenieros se trasladará a Cali para apoyar las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras.

De acuerdo con el mandatario, 21 bomberos y dos ingenieros fueron asignados por el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para desplazarse desde Pereira hacia Cali.

Los equipos cuentan con tecnología especializada y recurso canino para apoyar las labores de emergencia.

El grupo ya había participado en operaciones en Quibdó y Pereira, donde intervino en la recuperación de dos cuerpos y en el rescate de animales.

Uno de los momentos más destacados ocurrió en Pereira, donde los caninos de búsqueda permitieron localizar con vida a un gato que permanecía atrapado entre los escombros varios días después del terremoto.

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En Cali también se encuentra un equipo de ingenieros que utiliza drones especializados para inspeccionar edificaciones afectadas y determinar cuáles presentan riesgos para la población.

A estas labores se suman equipos de bienestar animal, que ya han logrado rescatar cuatro perros y tres gatos con vida en la capital del Valle del Cauca.

Mientras continúa este despliegue, Gutiérrez informó que 34 ingenieros permanecen trabajando en Medellín, atendiendo los reportes generados después del terremoto. Hasta ahora han realizado 515 visitas técnicas y 16 evacuaciones temporales.

La alcaldía de Medellín también reportó que en las primeras 48 horas se recolectaron más de 10 toneladas de ayudas humanitarias, que serán distribuidas en las zonas afectadas.

“Medellín se pone al servicio de Colombia”, afirmó Gutiérrez, quien aseguró que la ciudad continuará articulada con las autoridades nacionales y locales para enviar sus capacidades a los lugares donde más se necesiten.

Medellín vuelve a responder donde Colombia lo necesita🇨🇴. Por nueva asignación del Gobierno Nacional a través de la UNGRD, nuestros 21 bomberos y 2 ingenieros se desplazan desde Pereira hacia Cali para continuar apoyando las labores de búsqueda y rescate tras el sismo. Ya han… pic.twitter.com/or7qJDkM6T — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 14, 2026

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