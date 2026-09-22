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Resumen: Diez bomberos de Medellín y cinco socorristas voluntarios viajaron a Ortega, Tolima, para apoyar durante cinco días las labores contra los incendios forestales.

Medellín manda refuerzos al Tolima: bomberos y socorristas van a combatir los incendios

Medellín enviará apoyo al Tolima para atender los incendios forestales que afectan varias zonas del departamento. El alcalde Federico Gutiérrez informó este martes 22 de septiembre que diez integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y cinco socorristas voluntarios se trasladaron hacia Ortega para reforzar las labores de control de las llamas.

El grupo permanecerá inicialmente durante cinco días y trabajará de manera articulada con las autoridades locales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El objetivo es apoyar las tareas de extinción y respuesta frente a la emergencia que se mantiene en esta región.

La decisión se produce mientras el Tolima continúa entre los territorios con mayor amenaza por incendios de cobertura vegetal.

El Ideam reportó recientemente municipios del departamento dentro de los niveles de alerta por las condiciones que favorecen la propagación del fuego. Además, Cortolima había informado que más de 31.000 hectáreas de cobertura vegetal resultaron afectadas por incendios durante agosto, con Ortega entre los municipios más impactados.

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En ese contexto, la llegada del personal de Medellín busca fortalecer la capacidad operativa disponible en Ortega, donde los organismos de socorro y la comunidad han participado en las labores para controlar diferentes focos.

A través de sus redes sociales, Gutiérrez destacó el apoyo de la ciudad y señaló que los equipos permanecerán inicialmente cinco días en territorio tolimense.

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Los diez bomberos y los cinco voluntarios conforman el contingente enviado desde Medellín para apoyar la atención de la emergencia. Las labores estarán coordinadas con las autoridades encargadas de la respuesta.

La fecha de regreso del equipo dependerá del desarrollo de las operaciones y de las necesidades que se presenten durante los próximos días.

10 unidades de Bomberos Medellín y 5 socorristas voluntarios de organismos de socorro, se desplazan como equipo de apoyo a labores de extinción del fuego en incendios forestales, en el Municipio de Ortega, Departamento del Tolima. @UNGRD @DNBomberosCol @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/iDxAXQuxBi — DAGRD – Medellín (@DAGRDMedellin) September 22, 2026

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