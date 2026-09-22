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Resumen: La Lotería de Tolima entrega cada lunes un multimillonario premio mayor de 3.500 millones de pesos a sus clientes.

Resultados de la Lotería del Tolima: 21 de septiembre

Minuto30.com .- La Lotería de Tolima entrega cada lunes un multimillonario premio mayor de 3.500 millones de pesos a sus clientes.

El número ganador del sorteo 4188 de la Lotería de Tolima, jugado el 21 de septiembre de 2026 es… 4008 de la serie 055. .

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1 seco de 270 millones; 1 seco de 240 millones y 1 seco de 150 millones; 3 secos de 60 millones; 4 secos de 45 millones; 9 secos de 21 millones; 12 secos de 15 millones son algunos de los otros premios que entrega el sorteo; además de las aproximaciones

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