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Resumen: La Alcaldía de Medellín entregó 20 parques renovados como parte del programa Tejiendo Hogares. La inversión supera los $10.200 millones.

¡Ya son 20! Medellín recuperó parques para que niños y familias vuelvan a disfrutarlos

Los parques renovados en Medellín siguen aumentando. La Alcaldía informó que ya entregó 20 espacios completamente recuperados como parte del programa Tejiendo Hogares, una estrategia que busca ofrecer lugares más seguros para la recreación, el deporte y el encuentro de las comunidades.

Según la alcaldía, las intervenciones representan una inversión superior a los $10.200 millones de pesos y han permitido recuperar más de 43.800 metros cuadrados de espacio público.

El proyecto registra un avance del 70% y contempla la adecuación de un total de 36 parques en diferentes sectores de la ciudad.

Las obras incluyen la instalación de nuevos juegos infantiles, el mejoramiento de senderos peatonales, plazoletas, zonas verdes y mobiliario urbano, con el propósito de ofrecer espacios más adecuados para el disfrute de niños, jóvenes y adultos.

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Los parques renovados entregados hasta el momento están ubicados en las comunas Doce de Octubre, Castilla, Aranjuez, Robledo, Popular, Santa Cruz, Manrique, Buenos Aires y El Poblado.

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La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez, destacó que estas intervenciones fortalecen la estrategia ‘Juguemos en el Parque’, iniciativa que promueve actividades recreativas y culturales para niños y sus familias en distintos sectores de la ciudad.

Durante las vacaciones escolares, la programación incluirá la jornada ‘Juguemos bajo las estrellas’, que se desarrollará entre el 7 y el 25 de julio en 20 parques de Medellín.

Las actividades, que se realizarán entre las 5:00 de la tarde y las 7:00 de la noche, contarán con espacios de juego, arte y cine al aire libre, además del acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y líderes comunitarios para fortalecer entornos protectores durante el receso escolar.

Consulte más de la programación aquí.

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