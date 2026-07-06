Resumen: Desde el Ministerio de Defensa, Mora López tiene identificados sus retos con precisión: recobrar la moral combativa de la Fuerza Pública deteriorada por años de falta de liderazgo político

El mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López será el Ministro de Defensa Nacional del Gobierno de la Patria Milagro

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció el nombramiento del mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López como Ministro de Defensa Nacional del Gobierno de la Patria Milagro. Con 36 años de servicio a Colombia, Mora López es experto en gestión y planificación estratégica, resolución de conflictos y dirección de operaciones en zonas neurálgicas, y llega al Ministerio con un conocimiento de primera mano de la geografía nacional y de los problemas que enfrentan los colombianos en materia de seguridad.

Desde el Ministerio de Defensa, Mora López tiene identificados sus retos con precisión: recobrar la moral combativa de la Fuerza Pública deteriorada por años de falta de liderazgo político; recuperar las capacidades técnicas y tecnológicas que hoy están obsoletas; imprimir transparencia en todos los procesos administrativos y logísticos; y devolverle autosostenibilidad al sector a través de las 18 empresas del grupo social y empresarial de Defensa.

«El reto más importante es que el pueblo colombiano vuelva a creer en su Fuerza Pública, y eso solo se logra cuando hay resultados operacionales contra las amenazas que tenemos», afirmó Mora López. Por el renacer de la moral combativa, la despolitización y la transparencia en la Fuerza Pública. Por la recuperación definitiva de los territorios para que el Estado cumpla su función.

¡Gloria al soldado! Hoy más que nunca, ¡Firme con la seguridad y firme por la Patria

Anuncio del designado Ministro de Defensa