Resumen: Autoridades desmantelaron centro de acopio en Barrio Antioquia. Una captura, 7 kilos de droga y 35 millones de pesos en efectivo incautados en nuevo operativo.

Desmantelaron una red de microtráfico en Barrio Antioquia: droga incautada y un capturado

Las autoridades en Medellín no le dan tregua a las rentas criminales en el suroccidente de la ciudad. En las últimas horas, un operativo relámpago permitió desmantelar un centro de acopio de estupefacientes en el corazón del Barrio Antioquia. La diligencia de registro y allanamiento, liderada por la Policía Nacional en conjunto con la SIJIN, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín, permitió afectar directamente las finanzas del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) que azota este sector.

Durante el procedimiento judicial, los uniformados lograron la captura en flagrancia de un sujeto que custodiaba el inmueble. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de una suma de dinero: $35 millones de pesos en efectivo, presuntamente producto de la venta de narcóticos.

Lea también: ¡Triunfazo en el Atanasio! Atlético Nacional venció 2-1 a América de Cali

Además, en esta diligencia se incautaron siete kilos de marihuana, diversos elementos utilizados para la dosificación y un teléfono celular que será clave para las investigaciones técnicas de inteligencia.

Según el reporte oficial, el inmueble intervenido no era un punto de venta cualquiera, sino que funcionaba como un centro logístico para el almacenamiento de sustancias en grandes cantidades.

Desde allí, el grupo delincuencial coordinaba la distribución hacia distintas “plazas” de vicio del sector, facilitando el tráfico constante que afecta la tranquilidad de los vecinos.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Este golpe se suma a la ofensiva lanzada el pasado 21 de enero en la misma zona, donde un operativo sorpresa terminó con 19 capturas y la incautación de 16 kilos de droga.

Tanto el capturado como el dinero y los estupefacientes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Con estas acciones, la alcaldía y la fuerza pública buscan asfixiar la capacidad operativa de las bandas locales, asegurando que los operativos y el control territorial se mantendrán de manera indefinida en este punto crítico de la ciudad.

Más noticias de Medellín