Entre gratis al Parque Explora, al Mamm y a los mejores teatros de Medellín: vea cómo reclamar su boleta

Medellín se prepara para una fiesta cultural sin precedentes en este inicio de año. La alcaldía anunció una inversión masiva de $5.300 millones para el primer semestre de 2026, destinada al programa ‘Formación de Públicos’, una iniciativa que cumple 20 años rompiendo las barreras de entrada al arte.

Con estos recursos, se entregarán 64.129 boletas sin costo alguno, permitiendo que ciudadanos de todos los estratos sociales disfruten de las exhibiciones y espectáculos en los ocho escenarios más emblemáticos de la ciudad.

El proyecto de ‘Formación de Públicos’ incluye el acceso libre a lugares icónicos como el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno (MAMM), el Parque Explora, el Jardín Botánico y los teatros Metropolitano y Pablo Tobón Uribe.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, destacó que la meta para este año es superar los 100.000 beneficiarios, vinculando a la ciudadanía con el patrimonio colectivo a través de experiencias que van más allá de una simple visita, incluyendo talleres, conferencias y recorridos guiados.

Como novedad para este aniversario, la estrategia se expandirá hacia los corregimientos de Medellín. Según Luis Rendón, historiador de la Casa Museo Pedro Nel Gómez, la idea es que la cultura no se quede encerrada en las salas del centro, sino que llegue a la zona rural para que los habitantes de las veredas también vivan la oferta artística.

El proceso para acceder es sencillo

Los interesados solo deben diligenciar el Sistema de Información Cultural al momento de ingresar a la institución de su preferencia.

La programación completa se puede consultar en aquí o en las redes sociales @cultura.med.

Históricamente, comunas como La Candelaria, Robledo y El Poblado han sido las más activas en este programa, pero para este 2026 se busca una democratización total.

Con esta apuesta, Medellín ratifica que el arte y el conocimiento no son un lujo, sino un derecho fundamental que se fortalece con recursos públicos para transformar la vida de sus habitantes.

