Bogotá, Tolima y Cundinamarca lanzan estrategia conjunta contra brote de fiebre amarilla

Resumen: Bogotá, Tolima y Cundinamarca se unen tras la muerte de tres personas por fiebre amarilla. Investigarán el ADN del virus en primates para frenar contagios.

La alarmante cifra de tres personas fallecidas en Bogotá por fiebre amarilla durante los primeros 25 días de 2026 ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias en el centro del país.

Las víctimas, residentes en la capital, contrajeron la enfermedad tras viajar a zonas selváticas sin estar vacunadas, lo que obligó a la Secretaría de Salud de Bogotá a sellar una alianza de emergencia con Tolima y Cundinamarca.

Esta mesa de cooperación busca frenar la expansión del virus mediante un análisis genómico sin precedentes que incluye el estudio de primates en las zonas boscosas.

El foco de la estrategia es entender el comportamiento del virus no solo en humanos, sino también en los animales que sirven como reservorios.

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, explicó que la fiebre amarilla ha mostrado cambios en su ciclo selvático, lo que hace necesario investigar qué está pasando con los micos en las regiones endémicas del Tolima.

Para ello, se utilizará la robusta infraestructura de los laboratorios del Distrito con el fin de procesar muestras de campo y realizar estudios entomovirológicos que permitan identificar la dinámica de los mosquitos transmisores.

Además de la investigación científica, las autoridades reforzarán los controles en los corredores turísticos que conectan a la capital con el Tolima.

Se verificará que los viajeros cumplan con el esquema de vacunación, el cual debe aplicarse al menos con 10 días de antelación al ingreso a zonas de riesgo.

La vigilancia epidemiológica se extenderá a las zonas de mayor movilidad poblacional, integrando esfuerzos con los Ministerios de Salud y Ambiente para cubrir el componente ambiental de la emergencia.

Las autoridades recordaron que la fiebre amarilla es una enfermedad prevenible y que la vacuna, que se aplica una sola vez en la vida, es gratuita.

