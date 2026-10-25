Medellín entra al top 10 mundial de las ciudades con mejor transporte público, según Time Out

Resumen: Medellín quedó en el puesto 10 del ranking mundial de Time Out de las ciudades con mejor transporte público, con el 83 % de opiniones positivas de sus habitantes. Es la única ciudad latinoamericana en la lista de 20, que lidera Taipei. La revista británica destaca el Metro, su Cultura Metro y el Metrocable, que cumple 20 años conectando las comunas.

Medellín volvió a quedar en el radar de las grandes ciudades del mundo. La capital antioqueña fue incluida en el top 10 del ranking de las ciudades con mejor transporte público de 2026, elaborado por la revista británica Time Out a partir de la valoración de los propios habitantes.

Con un 83 por ciento de opiniones positivas, Medellín ocupó el puesto número 10 de la lista y se convirtió en la única ciudad latinoamericana presente en el top 20, lo que la deja como la mejor evaluada de la región en este indicador.

¿Cómo se hizo el ranking?

Time Out consulta cada año a decenas de miles de personas sobre la vida en sus ciudades. En esta edición, más de 24.000 habitantes calificaron su transporte público en una escala de uno a cinco y la revista ordenó las 20 ciudades con el mayor porcentaje de respuestas que lo valoraron como «bueno» o «increíble». Para darle alcance global a la lista, cada país tuvo un solo cupo: únicamente entró su ciudad mejor puntuada.

El Metro, un orgullo que se siente en cada estación

Al presentar a Medellín en el puesto 10, la revista británica señala que el Metro es una verdadera fuente de orgullo cívico. Desde su apertura en 1995, el sistema se ha regido por la llamada «Cultura Metro», un código de cortesía y respeto que los usuarios asumen con seriedad y que se refleja en unas estaciones muy limpias, destaca la publicación.

Pero el gran protagonista del reconocimiento es el Metrocable, la red de cabinas que conecta los barrios de las laderas con el valle. La primera línea, hacia Santo Domingo, abrió en 2004 como uno de los primeros sistemas urbanos de teleférico del mundo. Hoy son seis líneas, incluida la que sube hasta los bosques del Parque Arví.

De acuerdo con Time Out, la red integrada de trenes, cables, tranvías y buses registró más de 310 millones de viajes en 2025, una cifra que refleja la importancia del sistema para la movilidad diaria de la ciudad y su área metropolitana.

El de Medellín es, además, el único sistema de metro sobre rieles que tiene Colombia, y sus líneas de Metrocable se han convertido en una referencia internacional de cómo el transporte público puede integrar a los territorios más apartados de una ciudad de montaña.

El top 10 completo

La lista la lidera Taipei, en Taiwán, con un 95 por ciento de aprobación de sus habitantes, seguida de Singapur con 93,5 % y Hong Kong con 92,8 %. Este es el top 10 completo del ranking de Time Out:

Taipei, Taiwán: 95 % Singapur: 93,5 % Hong Kong, China: 92,8 % Edimburgo, Reino Unido: 92,4 % Seúl, Corea del Sur: 91,1 % Zúrich, Suiza: 90,7 % Viena, Austria: 90,3 % Tallin, Estonia: 85,3 % Helsinki, Finlandia: 83,6 % Medellín, Colombia: 83 %

Entre los puestos 11 y 20 aparecen Shanghái (82,7 %), Varsovia (81,9 %), Osaka (81,6 %), Estocolmo (80,3 %), Yakarta (79,2 %), Riad (78,2 %), Hamburgo (77 %), Ámsterdam (76,9 %), Vancouver (76,7 %) y Oslo (75,9 %), sin ninguna otra ciudad de América Latina en la tabla.

Un reconocimiento que se suma a otros de Time Out

No es la primera vez que la revista británica pone los ojos en Antioquia. En listas anteriores, Time Out destacó a Guatapé entre los lugares más lindos del mundo y a Provenza, en El Poblado, como una de las calles más «cool» del planeta, dos reconocimientos que también celebraron los paisas.

Con este nuevo resultado, Medellín confirma que su sistema de transporte público sigue siendo uno de los más valorados por quienes lo usan a diario, por encima de ciudades como Shanghái, Osaka, Ámsterdam u Oslo, que quedaron por debajo de la capital paisa en el ranking.

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