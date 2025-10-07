Resumen: Medellín conmemora el Mes de la Salud Mental con más de 200 actividades durante octubre, dirigidas a niños, jóvenes y familias. La programación incluye talleres, encuentros de pareja, ferias comunitarias, actividades recreativas y orientación psicológica gratuita, con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional y los vínculos familiares en toda la ciudad.

¡Medellín en modo bienestar! Distrito lanza más de 200 actividades para promover la salud mental en octubre

Durante todo el mes de octubre, Medellín se llena de iniciativas orientadas al cuidado de la salud mental, con una agenda de más de 200 actividades que se desarrollan en parques, colegios, universidades y comunidades de la ciudad. La programación busca fortalecer el bienestar emocional de niños, jóvenes y familias, con un enfoque integral que combina educación, prevención, recreación y acompañamiento psicosocial.

La Secretaría de Salud de Medellín, en colaboración con las secretarías de Mujeres, Cultura, Seguridad, Educación, Inclusión y el Inder, lidera esta estrategia que coincide con la semana de receso escolar, del 6 al 10 de octubre. Este periodo permite acercar actividades de promoción del bienestar a niñas, niños, adolescentes y sus familias, incentivando el fortalecimiento de vínculos y la construcción de hábitos positivos.

«Queremos que los jóvenes aprovechen su tiempo libre durante la semana de receso de manera constructiva, compartiendo con amigos y familiares, y participando en las actividades que hemos preparado. Contaremos con conversatorios, Escuchaderos activos, actividades deportivas y pedagógicas, así como encuentros familiares y de pareja a través de los programas Familias Fuertes y Residentes. Todo esto con el propósito de reforzar habilidades, proyectos de vida y relaciones cercanas», explicó Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín.

Entre las acciones destacadas se encuentran las vacaciones recreativas, festivales culturales, talleres de habilidades para la vida, ferias comunitarias y encuentros de pareja. Además, se realizarán actividades de sensibilización en universidades, parques y bibliotecas, así como dinámicas dentro de los vagones del Metro de Medellín, enfocadas en fortalecer vínculos familiares y de pareja.

La estrategia también incluye apoyo psicológico gratuito a través de diversas líneas y espacios de atención: la Línea Amiga 106, que ha brindado más de 4.000 orientaciones emocionales en lo que va del año; los 59 Escuchaderos distribuidos por la ciudad; los Centros de Escucha, que han acompañado a 964 personas con 2.165 atenciones; y Flor en la Línea Amiga Saludable, disponible en WhatsApp al 301 604 4444.

El componente educativo, a cargo de 149 psicólogos y 170 profesionales adicionales en instituciones educativas, ha permitido acompañar a más de 300.000 estudiantes, fomentando la resolución pacífica de conflictos y la construcción de ambientes escolares saludables.

Si desea conocer toda la información sobre las actividades programadas, puede consultar la agenda en el siguiente enlace: Programación Mes de la Salud Mental