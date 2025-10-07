Resumen: Durante 2025, Medellín ha intensificado las acciones contra el loteo ilegal y las construcciones sin licencia, con un total de 1.467 demoliciones en distintos sectores de la ciudad. Los operativos se concentran en San Antonio de Prado, Villa Hermosa y Altavista, donde las autoridades utilizan imágenes satelitales, recorridos y denuncias ciudadanas para detectar obras irregulares. Además, se desarrollan jornadas pedagógicas en comunidades para fomentar la legalidad y prevenir asentamientos en zonas de riesgo.

¡Construcciones ilegales en la mira! Más de 1.400 obras sin licencia fueron demolidas en Medellín durante 2025

La Alcaldía de Medellín intensificó las acciones de control urbanístico en distintos sectores de la ciudad para frenar el avance del loteo ilegal y las construcciones sin licencia, una práctica que no solo afecta el ordenamiento territorial, sino que pone en riesgo la vida de cientos de familias.

Durante 2025 se han removido 1.467 construcciones irregulares, una cifra superior a las 1.011 registradas entre enero y agosto de 2024, lo que refleja un aumento en los operativos y la vigilancia sobre los suelos de protección y las zonas de riesgo.

Los sectores donde más se ha intervenido son San Antonio de Prado (207 demoliciones), Villa Hermosa (204) y Altavista (198). En estos puntos, equipos técnicos y maquinaria especializada han adelantado operativos para desmontar parcelaciones y edificaciones ilegales antes de que se consoliden.

Según explicó el subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo Vergara, las labores de vigilancia se apoyan en imágenes satelitales, recorridos permanentes y reportes ciudadanos, lo que permite detectar de manera temprana los conatos de construcción.

Esto le podría interesar: Golpe al GDO San Pablo: Cae alias ‘Buitre’, coordinador de sicarios y uno de los más buscados de Medellín

“Detectamos a tiempo los inicios de obras ilegales y actuamos antes de que se conviertan en asentamientos consolidados. El llamado es a denunciar el loteo ilegal: solo con el trabajo conjunto entre comunidad y autoridades podemos frenar estas prácticas que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de las familias”, señaló el funcionario.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En paralelo a las demoliciones, la Secretaría de Gestión y Control Territorial ha realizado 7.340 acciones de observación y seguimiento en los 65 puntos más críticos de la ciudad. Estos recorridos buscan anticiparse a nuevas construcciones irregulares y evitar la expansión de urbanizaciones clandestinas.

Además, la estrategia incluye una componente pedagógica: se desarrollan jornadas de sensibilización en Centros Vida, sedes de Buen Comienzo, Juntas de Acción Comunal y barrios de las comunas afectadas, donde se explica a la ciudadanía la importancia de respetar las normas urbanísticas y los riesgos de habitar zonas no aptas para la vivienda.

Con estas medidas, la Alcaldía busca consolidar una cultura de legalidad y prevención en torno al uso del suelo, al tiempo que refuerza la vigilancia sobre las zonas vulnerables para garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de Medellín.