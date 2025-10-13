Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Medellín en el mapa global! Ruta N presentó el ecosistema de innovación ante más de 30 fondos internacionales en EE. UU.

Medellín sigue consolidándose como un hub de innovación y emprendimiento en América Latina. En el marco de LAVCA Week 2025, uno de los encuentros más importantes de capital privado y venture capital del continente, la estrategia Medellín Venture Capital (VC) de Ruta N participó por primera vez para presentar las oportunidades del ecosistema tecnológico de la ciudad ante inversionistas globales.

Durante el evento, realizado en Nueva York, representantes de Medellín VC sostuvieron más de 15 reuniones directas con fondos internacionales interesados en explorar alianzas y proyectos vinculados a Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

Además, en sesiones conjuntas con ColCapital (Colombia) y Amexcap (México), se generaron conversaciones rápidas con inversionistas provenientes de Estados Unidos, México, Argentina, Brasil y otros países.

Capital para impulsar startups locales

En lo corrido de 2025, Ruta N ha fortalecido el acceso a capital para emprendimientos tecnológicos mediante Medellín VC y el Fondo de Fondos II de Bancóldex (FCP), aportando más de $6.000 millones, que han habilitado $51.800 millones en recursos destinados al crecimiento de startups de la ciudad.

Asimismo, la entidad ha trabajado en la formación de talento especializado en inversión: 90 agentes, entre ángeles inversionistas y miembros de grupos familiares, han sido capacitados para dinamizar el ecosistema financiero y empresarial de la región.

Apuesta por la internacionalización

Con esta participación en LAVCA Week, Medellín da un paso más en su estrategia de internacionalización, buscando conectar startups locales con mercados globales y atraer capital extranjero que impulse su escalabilidad y competitividad.

Estas acciones buscan fortalecer el ecosistema de innovación de Medellín y abrir más oportunidades para que los emprendimientos locales accedan a inversión y se proyecten en el exterior.