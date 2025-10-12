Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Paciencia, ya está llegando el agua! EPM anuncia regreso gradual del agua, entre domingo y lunes

Minuto30.com .- EPM ha emitido una actualización clave sobre el proceso de restablecimiento del servicio de acueducto, luego de las interrupciones programadas por las obras de modernización.

EPM informó que el suministro de agua comenzará a regresar de manera gradual entre hoy domingo (12 de octubre) y el día de mañana, lunes 13 de octubre.

Reconexión por Circuitos

La entidad señaló que el proceso se hará por fases y anunció: «En las próximas horas comunicaremos los circuitos que iniciarán con la reconexión.»

EPM hizo un llamado enfático a todos los usuarios para colaborar con el proceso, solicitando un uso racional del agua para «permitir que el restablecimiento avance de forma adecuada en todo el sistema».

