Resumen: El SIATA alerta sobre lluvias intensas en Medellín entre las 2 p.m. y 7 p.m. El alcalde pide precaución en El Poblado y Santa Elena ante posibles inundaciones.

¡En máxima alerta! Fico y SIATA advierten que esta tarde caerá otro fuerte aguacero en Medellín

Medellín se encuentra en máxima alerta ante el pronóstico del Sistema de Alerta Temprana (SIATA), que advierte sobre una jornada de lluvias de moderada a alta intensidad para este viernes 30 de enero.

Según los expertos, el periodo más crítico se vivirá entre las 2:00 p.m. y las 7:00 p.m., con especial énfasis en el corregimiento de Santa Elena.

Esta nueva amenaza meteorológica llega justo cuando la ciudad apenas termina de recoger los escombros del devastador aguacero del pasado miércoles.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras liderar las labores de recuperación, confirmó que la ciudad está preparada, pero bajo vigilancia constante.

“Hoy tendremos eventos probablemente de lluvias de larga duración en horas desde la tarde hasta la noche. Es posible que se registren precipitaciones muy puntuales parecidas a las del miércoles anterior”, señaló el mandatario.

Cabe recordar que en la emergencia pasada cayó en solo 44 minutos el agua equivalente a todo un mes, provocando crecientes súbitas en las quebradas La Presidenta y La Poblada que inundaron vías principales.

Pese a la amenaza climática, el balance de recuperación es positivo: sectores como Patio Bonito y Euskadi ya recuperaron sus accesos tras el trabajo de más de 400 operarios que laboraron día y noche. Sin embargo, el riesgo de nuevos desbordamientos es latente debido a la saturación de los suelos.

Por ello, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el cuerpo de Bomberos permanecen activos en puntos estratégicos, listos para intervenir si los niveles de los cauces urbanos vuelven a subir peligrosamente.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a la prudencia ciudadana para evitar tragedias.

“No traten de pasar cerca de las quebradas ni intenten cruzar vehículos por pasos inundados”, enfatizó el alcalde, recordando que, aunque los daños materiales fueron cuantiosos el miércoles, no hubo pérdida de vidas humanas.

Ante esta amenaza inminente, se recomienda a los conductores reducir la velocidad, encender luces y estar atentos a las actualizaciones en tiempo real del SIATA para evitar quedar atrapados en medio de las inundaciones que se prevén para el final de la tarde.

