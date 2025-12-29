Medellín impulsó su sistema educativo con 60 alianzas internacionales

Resumen: Medellín fortaleció su proyección educativa internacional en 2025 con más de 60 alianzas que beneficiaron a estudiantes y docentes e impulsaron proyectos clave del sistema educativo.

Durante el 2025, Medellín consolidó su proyección educativa a nivel internacional gracias a la formalización de más de 60 alianzas estratégicas que fortalecieron el sistema educativo de la ciudad y aportaron de manera directa al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, estas alianzas permitieron impulsar 13 proyectos educativos y contribuir al logro de 19 indicadores clave, enfocados en el acceso, la permanencia escolar, la formación docente y el fortalecimiento de capacidades en niñas, niños y jóvenes.

Los resultados beneficiaron de manera directa a más de 7.500 estudiantes y cerca de 500 maestros, quienes participaron en programas de formación, dotación, acompañamiento pedagógico y desarrollo de habilidades del siglo XXI, especialmente en áreas como ciencia, tecnología, innovación y pensamiento crítico.

Durante el año también ejecutaron cuatro voluntariados corporativos, en articulación con el sector privado, que impactaron positivamente a más de 440 estudiantes, mediante intervenciones físicas en sedes educativas y acciones de embellecimiento y mejoramiento de infraestructura.

Lea también: Estudiantes de medicina salen a las calles este 29 de diciembre para exigir pago a internos

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En el ámbito internacional, Medellín fortaleció su presencia en redes globales de cooperación educativa, entre ellas la Red de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco, la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) y la Red STEM LATAM, además de iniciativas como Comunidades de Cambio Medellín–Colombia y Medellín Territorio Inteligente.

Otro de los avances destacados fue la campaña solidaria “Útiles para Soñar”, que permitió la entrega de cerca de 4.000 kits escolares en 31 instituciones educativas, beneficiando a estudiantes de bajos recursos, población migrante, comunidades indígenas y jóvenes en condición de vulnerabilidad.

De cara al 2026, la alcaldía proyecta fortalecer las alianzas nacionales e internacionales orientadas a la cualificación docente y estudiantil, con énfasis en innovación, habilidades socioemocionales y transformación educativa, consolidando a Medellín como una ciudad conectada con el mundo y comprometida con la educación.

Más noticias de Medellín