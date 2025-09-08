Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Dos hombres fueron condenados a 22 años de prisión por un ataque armado en Medellín que resultó en la muerte de dos extranjeros y dejó a dos mujeres heridas. Los sentenciados, que se movilizaban en un taxi y una motocicleta, aceptaron un preacuerdo con la Fiscalía, confirmando su participación en el crimen.

¡Justicia en Medellín! Imponen dura condena a responsables de brutal ataque que acabó con la vida de dos extranjeros

Dos hombres, identificados como Kevin Corrales de 27 años y Daniel Rivera de 41 años, han sido condenados a 22 años de prisión por su participación en un ataque armado en Medellín que resultó en la muerte de dos ciudadanos extranjeros y dejó a dos mujeres, también extranjeras, gravemente heridas.

La sentencia, que ya está en firme, se dictó luego de que ambos procesados aceptaran un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos se remontan a la madrugada del 30 de septiembre de 2024, en las cercanías del Centro Administrativo La Alpujarra. Según la investigación, las víctimas, que viajaban en un vehículo particular, fueron perseguidas y atacadas por los agresores, quienes se desplazaban en un taxi y varias motocicletas.

La Fiscalía logró demostrar que Corrales conducía una de las motos, mientras que Rivera manejaba el taxi.

La condena impuesta a los dos implicados se basa en los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, todos ellos con agravantes. Ambos fueron capturados en noviembre del mismo año en Medellín por la Policía Nacional.