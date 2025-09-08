Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres hombres, entre ellos un ciudadano extranjero, por comercializar estupefacientes desde una casa fortificada con puerta blindada en el barrio Trinidad de Medellín. La captura se logró tras un allanamiento del CTI en el que se incautaron 734 gramos de marihuana, dinero en efectivo y registros de contabilidad de la supuesta venta de drogas.

A la cárcel banda que usaba casa blindada para vender drogas en Medellín

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Restrepo , Wilfredo López Moreno y el ciudadano venezolano Luis Gerardo Tovar, señalados como presuntos responsables de comercializar sustancias alucinógenas en el barrio Trinidad de Medellín.

La captura se produjo durante un operativo de allanamiento y registro realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en un inmueble acondicionado con varias entradas y una puerta blindada, al parecer, para impedir el acceso de las autoridades y evadir las acciones judiciales.

En el procedimiento fueron incautados 734 gramos de marihuana, dos celulares, $220.000 en efectivo y manuscritos con información contable sobre la presunta venta de alucinógenos.

De acuerdo con información del Grupo Antinarcóticos y Tareas Especiales del CTI, el inmueble habría sido utilizado tanto para el almacenamiento y dosificación de estupefacientes como para la comercialización. Además, se presume que también servía como punto de encuentro de integrantes de una organización criminal que opera en la zona.

Los procesados no aceptaron los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles.