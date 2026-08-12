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Resumen: Medellín se acogió al duelo nacional por las víctimas del terremoto. Las banderas permanecerán a media asta y la ciudad mantendrá su apoyo a las regiones afectadas.

¡Medellín baja sus banderas! La ciudad se suma al duelo nacional por las víctimas del terremoto

Medellín se sumó al duelo nacional decretado por el Gobierno tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto y dejó víctimas mortales y graves afectaciones en diferentes regiones. Durante tres días, las banderas de la ciudad permanecerán a media asta como muestra de respeto y solidaridad con las familias afectadas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la decisión a través de sus redes sociales y expresó un mensaje de acompañamiento a quienes perdieron familiares durante la emergencia, así como a las personas que continúan buscando a sus seres queridos entre las estructuras afectadas.

Con esta medida, la capital antioqueña se suma al duelo nacional establecido por el presidente Abelardo de la Espriella, entre el 11 y el 13 de agosto. La disposición contempla que las banderas permanezcan a media asta en las entidades públicas durante este periodo.

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Gutiérrez señaló que Medellín mantiene su compromiso de apoyar a las regiones afectadas por el terremoto. Como parte de esa respuesta, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín ha participado en labores de búsqueda y rescate en zonas impactadas, utilizando equipos especializados y caninos entrenados.

La Administración Distrital también ha articulado acciones de solidaridad para contribuir con las comunidades damnificadas por la emergencia.

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y provocó afectaciones en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. Cali y Pereira se encuentran entre las ciudades que han registrado mayores impactos y donde continúan las labores de atención y rescate.

En medio de la emergencia, el alcalde reiteró que Medellín continuará acompañando a las regiones afectadas y manifestó que la ciudad permanecerá disponible para apoyar las labores que sean necesarias.

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La medida de duelo nacional se mantendrá hasta este jueves 13 de agosto, mientras los organismos de socorro continúan atendiendo las consecuencias del terremoto.

Medellín se acoge al duelo nacional decretado por el presidente Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA en memoria de las víctimas que deja el sismo en nuestro país🇨🇴. Durante estos tres días, nuestras banderas estarán a media asta. A las familias que perdieron a un ser… pic.twitter.com/qMO5PL56PJ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 12, 2026

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