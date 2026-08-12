El cuerpo de Luis Alfonso Barragán se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente - Medellín, se encuentra el cuerpo de Luis Alfonso Barragán, de 68 años de edad.
En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín, se encuentra el cuerpo de Luis Alfonso Barragán, de 68 años de edad.
El señor Barragán nació el 29 de noviembre de 1957 en Ansermanuevo, Valle, e ingresó a la sede de Medellín el 2 de agosto de 2026.
Se solicita a sus familiares acercarse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.
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