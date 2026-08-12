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Resumen: En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente - Medellín , se encuentra el cuerpo de Luis Alfonso Barragán, de 68 años de edad.

El cuerpo de Luis Alfonso Barragán se encuentra en Medicina Legal

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín, se encuentra el cuerpo de Luis Alfonso Barragán, de 68 años de edad.

El señor Barragán nació el 29 de noviembre de 1957 en Ansermanuevo, Valle, e ingresó a la sede de Medellín el 2 de agosto de 2026.

Se solicita a sus familiares acercarse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.