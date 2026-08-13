Paisas responden al terremoto: Medellín recauda más de $1.540 millones en donaciones

Resumen: Medellín ya recaudó más de $1.540 millones y 10,1 toneladas de alimentos para familias afectadas por el terremoto en varias regiones del país.

Medellín continúa movilizándose para apoyar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó diferentes regiones del país. El alcalde Federico Gutiérrez informó que la ciudad ya ha recaudado más de $1.540 millones en donaciones económicas y más de 10,1 toneladas de alimentos destinados a comunidades de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó la respuesta de ciudadanos, empresas y familias que se han sumado a las diferentes iniciativas de solidaridad. También invitó a continuar realizando aportes mediante los canales habilitados para esta emergencia.

Qué orgullo Medellín😍. Gracias a la solidaridad de la gente, ya hemos recaudado más de $1.540 millones en donaciones económicas y más de 10 mil toneladas de alimentos para las familias afectadas por el terremoto en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Los invito a seguir… pic.twitter.com/BLUzG65obj — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 13, 2026

Centros de acopio oficiales en Medellín

Medellín cuenta además con 10 puntos oficiales de acopio articulados con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Ábaco). Estos espacios funcionan entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. y reciben productos específicos para facilitar la clasificación y distribución de las ayudas.

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Entre los elementos solicitados se encuentran alimentos no perecederos, productos de higiene básica, pañales, papel higiénico, colchonetas y mantas o cobijas nuevas. Las autoridades aclararon que no se recibe ropa usada, medicamentos, alimentos perecederos ni productos vencidos.

La Alcaldía también mantiene habilitados canales para realizar donaciones económicas a través de la Corporación Presentes y la Cruz Roja Colombiana.

Como parte de las actividades de apoyo, este sábado 15 de agosto se realizará en La Macarena el concierto “Colombia, Medellín te quiere”. Según informó Gutiérrez, el 100% de los recursos recaudados será destinado a las familias afectadas. Para ingresar será necesario realizar una donación.

Además, este viernes 14 de agosto se desarrollará la telemaratón “Colombia se levanta”, mientras que el Festival Buen Comienzo tendrá una jornada de donaciones entre el 14 y el 17 de agosto en Plaza Mayor.

El alcalde resaltó que la respuesta ciudadana demuestra la solidaridad de Medellín frente a la emergencia que atraviesan varias regiones del país.

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