Aeropuerto Matecaña anuncia fecha para reabrir tras quedar destruido

Resumen: Aeropuerto Matecaña, reabriría en 10 días tras sismo. Pista y torre operan para vuelos humanitarios, pero habrá restricciones en ascensores y escaleras.

El aeropuerto Matecaña en Pereira, que permanece cerrado por daños tras el fuerte sismo, planea retomar su operación comercial en aproximadamente 10 días.

La información fue entregada por el gerente de la terminal aérea, Luis Fernando Collazos, quien aseguró que se adelantan trabajos intensos junto con la Alcaldía para recuperar este punto clave del Eje Cafetero.

De acuerdo con el directivo, la meta es habilitar de nuevo los vuelos comerciales en poco más de una semana. Sin embargo, aclaró que el regreso del servicio se hará con limitaciones temporales en la terminal de pasajeros, debido a las afectaciones que dejó el movimiento telúrico.

Entre las restricciones previstas están las relacionadas con la movilidad interna, pues los ascensores y las escaleras eléctricas resultaron dañados por la caída de escombros. Esos sistemas no estarán disponibles en la fase inicial de reapertura y su reparación tomará más tiempo.

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Actualmente, cerca de 200 obreros, con apoyo de maquinaria pesada, trabajan en el retiro de los cielos rasos afectados y en la adecuación de las áreas internas para permitir el retorno de los pasajeros.

Toda la infraestructura cuenta con seguros y las aseguradoras ya adelantan las inspecciones para definir las reparaciones.

Mientras la terminal permanece cerrada para vuelos comerciales, la pista de 2.200 metros y la torre de control ya fueron evaluadas y habilitadas para la operación de vuelos humanitarios, que continúan sin inconvenientes.

El aeropuerto Matecaña es vital para la región, pues moviliza cerca de 9.000 pasajeros diarios en unas 67 operaciones. La reapertura comercial del aeropuerto es una estimación de la gerencia y no una fecha definitiva, pero marca el inicio del regreso a la normalidad tras el terremoto que deja 273 muertos en el país.

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