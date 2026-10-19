Resumen: Captura de alias El Gordo fue confirmada por Abelardo De La Espriella, quien reportó 64 presuntos homicidas capturados en Bogotá desde el 7 de agosto.

¡Cayó uno de los más buscados por homicidio en Bogotá! De La Espriella confirmó captura de alias ‘El Gordo’

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó la captura de alias ‘El Gordo’, señalado por las autoridades como uno de los hombres más buscados por homicidio en Bogotá. El anuncio fue realizado a través de su cuenta de X, donde el mandatario destacó los resultados de los operativos adelantados por la Policía Nacional para combatir los asesinatos y llevar ante la justicia a los presuntos responsables.

Según la información publicada por el jefe de Estado, desde el 7 de agosto las autoridades han logrado capturar a 64 presuntos homicidas y aprehender a un adolescente, en medio de las acciones de prevención, vigilancia, inteligencia e investigación criminal desarrolladas por la Policía Metropolitana de Bogotá.

De La Espriella calificó los resultados como un golpe contundente contra el homicidio en la capital y aseguró que entre las personas detenidas hay presuntos sicarios, feminicidas y otros señalados de participar en hechos violentos.

La captura de alias ‘El Gordo’ fue uno de los resultados que resaltó el presidente en su mensaje.

El mandatario insistió en que su Gobierno mantendrá las acciones contra las estructuras criminales y sostuvo que el objetivo de estas operaciones es proteger la vida de los ciudadanos y garantizar que quienes sean responsables de delitos respondan ante la justicia.

¡GOLPE CONTUNDENTE CONTRA EL HOMICIDIO EN BOGOTÁ! Gracias al trabajo de prevención, vigilancia, inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional, a través de la Policía Metropolitana de Bogotá, desde el 7 de agosto se logró la captura de 64 presuntos homicidas y la aprehensión de un adolescente. Entre los capturados hay sicarios, feminicidas y uno de los más buscados por homicidio, alias ‘El Gordo’. ¡La ofensiva contra el crimen no se detiene! Seguimos trabajando para proteger la vida y llevar a los responsables ante la justicia. 🇨🇴 ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 19, 2026

Operativos contra estructuras criminales

El anuncio sobre los resultados en Bogotá se suma a otros reportes de operaciones de la Fuerza Pública divulgados recientemente por el presidente.

Entre ellos, el jefe de Estado mencionó una acción del Ejército Nacional en Puerto Rico, Meta, ejecutada por la Fuerza de Tarea Omega contra la estructura Marco Aurelio Buendía, perteneciente a las disidencias de las Farc, facción de Calarcá.

De acuerdo con el balance presentado por De La Espriella, durante esa operación murió un presunto integrante del grupo armado y otras tres personas fueron capturadas. Entre los detenidos estaría alias ‘Junior Rojas’, identificado por las autoridades como segundo cabecilla y responsable financiero del frente, quien habría resultado herido durante el procedimiento.

El presidente señaló que este hombre estaría relacionado con presuntas extorsiones a comerciantes y empresarios, además de ejercer control sobre la producción de narcóticos en Vistahermosa y Puerto Rico.

En el operativo también se incautaron armas cortas y largas, municiones, proveedores, una mira telescópica y granadas de mano, según el reporte oficial.

Con estos anuncios, el Gobierno busca destacar los resultados de la ofensiva contra el homicidio y las organizaciones criminales. Las responsabilidades individuales de los capturados deberán establecerse dentro de los respectivos procesos judiciales.

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