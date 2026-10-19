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¡Cayó uno de los más buscados por homicidio en Bogotá! De La Espriella confirmó captura de alias ‘El Gordo’

El presidente destacó nuevos resultados contra el homicidio en Bogotá y confirmó una captura de alias ‘El Gordo’.

Publicado por: Melissa Noreña

'¡Panamá no está sola!': el mensaje de De la Espriella tras el fuerte terremoto en el país vecino
Foto de archivo/Min30.
¡Cayó uno de los más buscados por homicidio en Bogotá! De La Espriella confirmó captura de alias ‘El Gordo’

Resumen: Captura de alias El Gordo fue confirmada por Abelardo De La Espriella, quien reportó 64 presuntos homicidas capturados en Bogotá desde el 7 de agosto.

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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó la captura de alias ‘El Gordo’, señalado por las autoridades como uno de los hombres más buscados por homicidio en Bogotá. El anuncio fue realizado a través de su cuenta de X, donde el mandatario destacó los resultados de los operativos adelantados por la Policía Nacional para combatir los asesinatos y llevar ante la justicia a los presuntos responsables.

Según la información publicada por el jefe de Estado, desde el 7 de agosto las autoridades han logrado capturar a 64 presuntos homicidas y aprehender a un adolescente, en medio de las acciones de prevención, vigilancia, inteligencia e investigación criminal desarrolladas por la Policía Metropolitana de Bogotá.

De La Espriella calificó los resultados como un golpe contundente contra el homicidio en la capital y aseguró que entre las personas detenidas hay presuntos sicarios, feminicidas y otros señalados de participar en hechos violentos.

La captura de alias ‘El Gordo’ fue uno de los resultados que resaltó el presidente en su mensaje.

El mandatario insistió en que su Gobierno mantendrá las acciones contra las estructuras criminales y sostuvo que el objetivo de estas operaciones es proteger la vida de los ciudadanos y garantizar que quienes sean responsables de delitos respondan ante la justicia.

Operativos contra estructuras criminales

El anuncio sobre los resultados en Bogotá se suma a otros reportes de operaciones de la Fuerza Pública divulgados recientemente por el presidente.

Entre ellos, el jefe de Estado mencionó una acción del Ejército Nacional en Puerto Rico, Meta, ejecutada por la Fuerza de Tarea Omega contra la estructura Marco Aurelio Buendía, perteneciente a las disidencias de las Farc, facción de Calarcá.

De acuerdo con el balance presentado por De La Espriella, durante esa operación murió un presunto integrante del grupo armado y otras tres personas fueron capturadas. Entre los detenidos estaría alias ‘Junior Rojas’, identificado por las autoridades como segundo cabecilla y responsable financiero del frente, quien habría resultado herido durante el procedimiento.

El presidente señaló que este hombre estaría relacionado con presuntas extorsiones a comerciantes y empresarios, además de ejercer control sobre la producción de narcóticos en Vistahermosa y Puerto Rico.

En el operativo también se incautaron armas cortas y largas, municiones, proveedores, una mira telescópica y granadas de mano, según el reporte oficial.

Con estos anuncios, el Gobierno busca destacar los resultados de la ofensiva contra el homicidio y las organizaciones criminales. Las responsabilidades individuales de los capturados deberán establecerse dentro de los respectivos procesos judiciales.

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