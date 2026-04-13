Convocan plantón en la Universidad Católica Luis Amigó tras denuncia contra estudiante por presunto abuso sexual

Resumen: La Universidad Católica Luis Amigó enfrenta una jornada de protesta convocada por estudiantes y colectivos feministas, luego de que se hiciera pública una denuncia contra un estudiante por presunto abuso sexual; el caso generó rechazo en la comunidad y llevó a la activación de protocolos institucionales mientras avanzan las acciones correspondientes.

Una convocatoria a plantón comenzó a circular entre estudiantes y colectivos feministas luego de que se hiciera pública, a través de redes sociales, una denuncia contra un estudiante de la Universidad Católica Luis Amigó por un presunto caso de acoso y abuso sexual.

El señalamiento se conoció mediante una publicación anónima, en la que una estudiante relató los hechos que, según su testimonio, habrían ocurrido dentro de las instalaciones del campus. Aunque no se reveló la identidad de la denunciante, el contenido generó una rápida reacción dentro de la comunidad universitaria.

Convocatoria y reacción estudiantil

Tras la difusión del caso, diferentes sectores estudiantiles y colectivos feministas promovieron una jornada de protesta pacífica. La cita está programada para el martes 14 de abril a las 12:00 del mediodía en la plazoleta principal de la universidad.

La convocatoria se ha compartido bajo el mensaje: “No queremos un presunto violador ni una universidad cómplice”, consigna que ha sido replicada en redes sociales como expresión de rechazo frente a los hechos denunciados y como exigencia de respuestas institucionales.

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Pronunciamiento de la universidad

Frente a la situación, la Universidad Luis Amigó informó que activó su ruta institucional de atención una vez tuvo conocimiento del caso. Según indicó, se adoptaron medidas de protección y se dio inicio a los procedimientos correspondientes.

“Reiteramos nuestro rechazo a cualquier forma de violencia basada en género y reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado, la protección de los derechos y la construcción de un entorno universitario seguro, respetuoso y libre de violencias para todas las personas”, señala el comunicado oficial.

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La institución también aseguró que el caso está siendo atendido con prioridad, incluyendo acompañamiento psicojurídico e institucional, en el marco de las acciones previstas para este tipo de situaciones.

Un caso que genera debate

La denuncia ha provocado discusiones dentro y fuera de la universidad, especialmente en torno a la forma en que se abordan este tipo de casos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción frente a las violencias basadas en género.

Mientras avanza el proceso institucional, la jornada de plantón se perfila como un espacio en el que la comunidad universitaria buscará visibilizar su postura y exigir garantías frente a esta situación.