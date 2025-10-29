Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Medellín y Oracle lanzan 2.500 cupos gratuitos en cursos de tecnología e inteligencia artificial. Certificaciones internacionales y formación virtual hasta 2027.

¡Oportunidad única! Más de dos mil cupos gratis en cursos de tecnología e inteligencia artificial en Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció una nueva alianza internacional con Oracle, una de las empresas líderes mundiales en servicios de nube e inteligencia artificial, para ofrecer 2.500 cupos gratuitos en cursos de tecnología y certificaciones internacionales.

Esta iniciativa, impulsada por la Agencia de Educación Postsecundaria (Sapiencia), busca fortalecer la formación técnica y digital de los ciudadanos, con el propósito de posicionar a la capital antioqueña como un referente en innovación y talento digital.

A partir del 29 de octubre del presente año, los interesados podrán inscribirse a través de la Ciudadela Digital @Medellín (arrobamedellin.edu.co) y acceder a una amplia oferta educativa en áreas como computación en la nube, inteligencia artificial, ciberseguridad, desarrollo de aplicaciones, bases de datos e integración con plataformas tecnológicas empresariales.

La alianza forma parte del programa Skill Development Initiative (SDI) de Oracle University, que permitirá a los participantes estudiar de manera 100% virtual mediante la plataforma Oracle MyLearn.

Lea también: ¡Caminaba con su mascota y terminó secuestrada! Capturan a hombre que abusó de una mujer en Bogotá

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Quienes culminen con éxito los cursos podrán obtener una certificación internacional avalada por Oracle, con reconocimiento en la industria tecnológica global.

Según el director de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene, esta inversión inicial, estimada en $5 millones de dólares, “fortalecerá el ecosistema educativo y mejorará la empleabilidad de los medellinenses, brindándoles acceso a formación técnica de alta calidad”.

La alianza tendrá vigencia hasta 2027, con posibilidad de ampliarse hasta 10.000 cupos según la demanda. Los requisitos y procesos de inscripción están disponibles en aquí.

Más noticias de Medellín