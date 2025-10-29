¡Caminaba con su mascota y terminó secuestrada! Capturan a hombre que abusó de una mujer en Bogotá

Resumen: Un hombre identificado como Dagoberto Acosta fue capturado y judicializado en Bogotá por abusar y retener a una mujer durante más de diez horas en la localidad de San Cristóbal. La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple y acceso carnal violento, cargos que no aceptó, y un juez ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario mientras avanza la investigación.

En Bogotá fue judicializado Dagoberto Acosta, señalado de abusar sexualmente y retener contra su voluntad a una mujer en la localidad de San Cristóbal, al sur de la capital.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 2025, cuando la víctima paseaba a su mascota en el barrio Santa Rita Sur Oriental. En ese momento, el procesado la habría abordado con amenazas de muerte y un arma cortopunzante, obligándola a ingresar a un inmueble cercano.

Dentro del lugar, la mujer habría sido retenida por más de diez horas, tiempo durante el cual —según el testimonio y las pruebas recopiladas— fue víctima de agresiones físicas, intimidaciones y múltiples abusos sexuales.

Tras la denuncia, la Fiscalía Seccional de Bogotá inició las investigaciones y logró que un juez librara una orden de captura en contra del presunto agresor. La Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá ejecutó la detención en el sur de la ciudad, y posteriormente el hombre fue presentado ante un juez de control de garantías.

Durante las audiencias, la Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple y acceso carnal violento, cargos que Acosta no aceptó. Sin embargo, el juez acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó que el procesado permanezca en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía General de la Nación reiteró que continuará reforzando sus estrategias para combatir los casos de violencia sexual y de género en la capital, destacando que este resultado forma parte de los esfuerzos por garantizar justicia a las víctimas y prevenir nuevas agresiones.