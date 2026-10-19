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Resumen: La muerte de Donovan avanza en la justicia con la captura de policías, entre ellos un mayor, investigados por el procedimiento en Ciudad Bolívar.

¡Capturan a policías por la muerte de Donovan en Bogotá! Un mayor estaría entre los implicados

La muerte de Donovan, un joven afrodescendiente de 20 años que falleció tras un procedimiento policial en el sur de Bogotá, llevó a la captura de varios integrantes de la Policía Nacional.

Las detenciones, conocidas este lunes 19 de octubre, hacen parte de las investigaciones que buscan esclarecer lo ocurrido el pasado 20 de septiembre en el barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con la información divulgada sobre el caso, entre los uniformados detenidos se encuentra un mayor de la institución. Las autoridades buscan establecer la responsabilidad individual de los agentes que participaron en el procedimiento, luego de las denuncias presentadas por los familiares de la víctima y la difusión de videos grabados por habitantes del sector.

Según los testimonios conocidos, Donovan habría sido interceptado por varios policías, esposado y reducido contra el suelo. Sus familiares denunciaron un presunto uso desproporcionado de la fuerza y señalaron que el joven habría recibido golpes y descargas eléctricas mediante un dispositivo taser mientras permanecía inmovilizado.

La versión de la familia sostiene que el joven no estaba involucrado en una riña, como se habría señalado inicialmente.

El traslado al hospital y las denuncias de la familia

Según la información conocida, durante el procedimiento Donovan presentó una afectación repentina de salud y perdió el conocimiento. Los uniformados activaron los protocolos de emergencia y coordinaron su traslado al Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento, en Soacha.

Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento a las 7:30 de la noche. Parte de la intervención quedó registrada en videos que ahora forman parte de los elementos relevantes para reconstruir lo sucedido.

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Tras la muerte del joven, la Policía Nacional había informado sobre la separación del cargo de siete uniformados, como parte de las actuaciones disciplinarias adelantadas por la institución, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre el caso y pidió que las circunstancias fueran esclarecidas. El mandatario expresó su solidaridad con Marlenys Paz y los demás familiares de Donovan, y manifestó la disposición del Distrito para apoyar las investigaciones.

Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales para determinar qué ocurrió durante el procedimiento y establecer las posibles responsabilidades de los uniformados involucrados.

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