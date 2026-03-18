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Resumen: Medellín celebra el Día del Artesano con inversión, mercados culturales y apoyo a más de 600 creadores locales.

Medellín conmemora el Día del Artesano con inversión y apoyo al sector cultural

Los artesanos en Medellín fueron protagonistas este 19 de marzo, en el marco del Día Internacional del Artesano, fecha en la que la ciudad exaltó el trabajo de quienes mantienen vivas las tradiciones culturales a través de sus manos.

La conmemoración coincide con la festividad de San José, figura reconocida en la tradición católica como carpintero, lo que refuerza el valor simbólico de este oficio en la cultura popular.

Desde la alcaldía destacaron que los artesanos en Medellín no solo representan el patrimonio cultural, sino que también aportan al desarrollo económico de la ciudad. Por eso, se han fortalecido programas de formación, acompañamiento y espacios de comercialización para impulsar este sector.

Uno de los principales escenarios es el tradicional Mercado de Sanalejo, que se realiza el primer sábado de cada mes en el Parque Bolívar, donde cerca de 300 artesanos exponen y venden sus productos elaborados en materiales como madera, hilo y metal, usando técnicas ancestrales.

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Para garantizar este espacio, la Alcaldía invierte aproximadamente $25 millones de pesos por jornada, consolidándolo como uno de los encuentros culturales más importantes del centro de la ciudad.

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Actualmente, más de 600 artesanos hacen parte de los procesos de fortalecimiento impulsados por la alcaldía, lo que les permite mejorar sus capacidades productivas y ampliar sus oportunidades de ingreso.

Además, este año se destinaron $120 millones de pesos en estímulos para la creación artesanal, beneficiando a proyectos enfocados en diseño, producción e innovación dentro del sector.

Desde la Secretaría de Cultura Ciudadana resaltaron que este tipo de iniciativas no solo promueven el talento local, sino que también fomentan la identidad y el sentido de pertenencia.

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