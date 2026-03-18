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Resumen: Asesinan a músico de la orquesta de Willy García en Cali durante un presunto intento de robo. Autoridades ofrecen recompensa.

Lo mataron por robarle: asesinan a músico de Willy García en pleno ataque en Cali

El asesinato de un músico en Cali tiene conmocionada a la capital del Valle del Cauca, luego de que un reconocido percusionista perdiera la vida en medio de un violento ataque armado ocurrido en el barrio Bretaña.

La víctima fue identificada como Luder Quiñonez, de 52 años, conocido como ‘Junior Quiñonez’, integrante de la agrupación del salsero Willy García.

El hecho se registró en la tarde del pasado martes 17 de marzo, cuando el músico se movilizaba junto a su esposa en una camioneta.

Según versiones preliminares, el asesinato músico en Cali estaría relacionado con un presunto intento de hurto. Hombres armados interceptaron el vehículo y abrieron fuego contra sus ocupantes, al parecer con la intención de robarle una cadena de oro.

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En medio del ataque, el percusionista recibió múltiples impactos de bala, principalmente en el abdomen. Aunque fue trasladado de urgencia a la Clínica Colombia, falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas.

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Su esposa, quien lo acompañaba en el momento del hecho, también resultó lesionada tras recibir un disparo en el pie. Sin embargo, se encuentra fuera de peligro, según confirmaron las autoridades.

La Policía Metropolitana de Cali desplegó un equipo especial para investigar lo ocurrido y dar con los responsables de este crimen. Además, la Alcaldía anunció una recompensa de hasta $20 millones de pesos por información que permita capturar a los autores del homicidio.

El caso ha generado rechazo en distintos sectores, especialmente entre artistas y seguidores, quienes han expresado su dolor a través de redes sociales. El propio Willy García lamentó profundamente la pérdida de quien consideraba un hermano de vida y compañero de más de tres décadas.

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