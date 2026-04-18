¡Fiesta en el centro! Medellín conmemora 200 años como capital

Resumen: Medellín celebra 200 años como capital de Antioquia con eventos culturales gratuitos en el centro. Conozca la programación y su importancia histórica.

Medellín conmemora sus 200 años como capital de Antioquia con una programación cultural abierta al público que se desarrollará en el centro de la ciudad.

La celebración recuerda el momento histórico en el que fue designada como sede administrativa del departamento en 1826, en una decisión que marcó el rumbo de su crecimiento.

Esta fecha no solo resalta los 200 años de historia institucional, sino también las transformaciones sociales, económicas y urbanas que han llevado a la ciudad a consolidarse como un referente nacional en innovación y desarrollo. Desde sus inicios como una población con poco más de 12.000 habitantes, Medellín ha experimentado un crecimiento significativo hasta superar los dos millones de personas.

Lea también: Gobernación de Antioquia ofrece millonaria recompensa por responsables de homicidio y hurto en Támesis

La designación como capital respondió a factores estratégicos de la época, entre ellos su ubicación geográfica, las condiciones climáticas y su potencial económico. Con el paso de los años, procesos como la industrialización y el desarrollo del transporte impulsaron su expansión, consolidando su papel como eje regional.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En el marco de esta conmemoración, la Alcaldía programó una jornada cultural en el barrio Boston, comuna 10, como parte de la iniciativa Cultura Parque. Las actividades se llevarán a cabo este sábado entre el mediodía y las 6:00 p.m., con acceso libre para toda la ciudadanía.

El evento busca generar espacios de encuentro alrededor de la memoria histórica y promover la reflexión sobre el presente y futuro de la ciudad. Además, se destaca la diversidad cultural que ha caracterizado a Medellín a lo largo de su historia, como un elemento clave en su evolución.

Las autoridades invitaron a la comunidad a participar en esta celebración y a reconocer el camino recorrido, así como los retos que implica seguir construyendo ciudad.

Más noticias de Medellín