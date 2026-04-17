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    Gobernación de Antioquia ofrece millonaria recompensa por responsables de homicidio y hurto en Támesis

    Recompensa de hasta 150 millones de pesos para cualquier ciudadano que brinde información veraz y oportuna

    Publicado por: SoloDuque

    tamesis embolsado
    Gobernación de Antioquia ofrece millonaria recompensa por responsables de homicidio y hurto en Támesis

    Resumen: El Gobierno de Antioquia anunció una recompensa de hasta 150 millones de pesos para cualquier ciudadano que brinde información veraz y oportuna

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció un grave hecho de violencia ocurrido en la zona rural del municipio de Támesis, suroeste antioqueño, donde se registró el homicidio de un ciudadano y el hurto de varios vehículos automotores.

    La víctima de este lamentable suceso fue identificada como Yamid Augusto Soto, de 47 años de edad. De acuerdo con el reporte oficial entregado por el mandatario, los delincuentes no solo acabaron con su vida, sino que también procedieron a hurtar tres vehículos de su propiedad:

    Dos volquetas de servicio público.

    Una motocicleta.

    Recompensa y acciones de las autoridades

    Ante la gravedad del caso y con el objetivo de acelerar el proceso de investigación, el Gobierno de Antioquia anunció una recompensa de hasta 150 millones de pesos para cualquier ciudadano que brinde información veraz y oportuna que permita dar con el paradero y lograr la captura de los responsables de este atroz crimen.

    Finalmente, el gobernador aseguró que la Fuerza Pública ya ha desplegado todas sus capacidades operativas e investigativas en la zona para localizar a los criminales, recuperar los vehículos hurtados y garantizar que este hecho no quede en la impunidad.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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