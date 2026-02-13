Medellín completa recuperación de sectores afectados por la emergencia climática en El Poblado

Resumen: La Alcaldía de Medellín finalizó las obras para recuperar cinco sectores de El Poblado afectados por la emergencia climática, restaurando la movilidad y mitigando riesgos. Más de 85 personas y 45 equipos de maquinaria trabajaron en la remoción de material y la reconstrucción de infraestructura vial, incluyendo la vía de Monterrey afectada por la creciente súbita de la quebrada La Poblada.

La Alcaldía de Medellín finalizó las obras e intervenciones necesarias para atender la emergencia causada por las fuertes lluvias en la comuna 14-El Poblado, restableciendo la movilidad y mitigando riesgos en cinco sectores estratégicos.

Los trabajos se concentraron en Patio Bonito, transversal superior, Cola del Zorro, Colegio Euskadi y Monterrey, donde se ejecutaron labores de remoción de material, limpieza de vías y recuperación de infraestructura vial. En total, se retiraron cerca de 280 metros cúbicos de material, con lo que se logró habilitar la circulación y garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.

El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina, destacó la magnitud de la intervención:

“Desplegamos todas las capacidades técnicas, operativas y humanas para responder de manera articulada y oportuna a esta emergencia. Tuvimos presencia con más de 85 personas en territorio y 45 equipos de maquinaria trabajaron en la atención de las afectaciones, la recuperación de la infraestructura vial y el restablecimiento de la movilidad. Nuestro objetivo es proteger la vida de la ciudadanía y garantizar soluciones seguras para los sectores impactados”.

Esto le podría interesar: ¡No se le escapó nada! ‘Rufo’ detectó millonario cargamento de droga en bodega de Itagüí

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En el sector de Monterrey, la creciente súbita de la quebrada La Poblada afectó la estructura de la vía en calle 10A con carrera 48. Allí se realizaron labores de remoción de material desprendido, retiro del pavimento dañado, limpieza de juntas de dilatación, demolición y reconstrucción de la losa comprometida, instalación de concreto autonivelante, colocación de platinas laterales con pernos de anclaje y pavimentación.

Las intervenciones abarcaron aproximadamente 500 metros cuadrados y se emplearon cerca de 200 toneladas de mezcla asfáltica, lo que permitió habilitar este corredor estratégico para la movilidad del suroriente de la ciudad apenas 10 días después de la emergencia.

Las acciones se desarrollaron de manera articulada con varias dependencias y entidades, incluyendo las secretarías de Medio Ambiente y Movilidad, el DAGRD, Emvarias, EPM y el Área Metropolitana, asegurando una respuesta integral que comenzó desde el momento en que se presentaron los desbordamientos, deslizamientos y afectaciones en la movilidad. Se removieron materiales vegetales, tierra, lodos y material granular para habilitar progresivamente la circulación vehicular en los distintos puntos afectados y culminar los trabajos estructurales en Monterrey.

Con estas intervenciones, la Alcaldía de Medellín asegura la recuperación de la infraestructura vial, protege la vida de los ciudadanos y fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas en los sectores más vulnerables de la comuna 14-El Poblado.