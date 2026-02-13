Resumen: 'Rufo', un perro policía de antinarcóticos, detectó 10 kilos de marihuana ocultos en una bodega de Itagüí. La droga está avaluada en $20 millones de pesos.

¡No se le escapó nada! ‘Rufo’ detectó millonario cargamento de droga en bodega de Itagüí

En las últimas horas, un perro policía llamado ‘Rufo’ logró detectar un cargamento de marihuana que se encontraba camuflado al interior de una bodega de mensajería en el municipio de Itagüí, Antioquia.

Gracias a la precisión de este canino, cuyo olfato es miles de veces más agudo que el de un humano, se logró frustrar el envío de una importante cantidad de alucinógenos que pretendían ser distribuidos en las calles de la región.

El operativo fue liderado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en articulación con soldados del Batallón de Policía Militar N.º 4 de la Cuarta Brigada.

En medio de la inspección a cientos de encomiendas, ‘Rufo’ dio la señal de alerta frente a una caja específica. Al verificar el contenido, los uniformados hallaron 14 paquetes envueltos en papel chicle color negro, los cuales contenían aproximadamente 10 kilogramos de marihuana.

Lea también: ¿Cita de millonario? Influencer revela cuánto pagó y cómo “resolvió” el picnic viral en la Torre Colpatria

Según el reporte oficial, la sustancia incautada tendría un valor comercial cercano a los $20 millones de pesos en el mercado ilegal. Con este resultado, las autoridades logran sacar de circulación miles de dosis que tenían como destino los barrios de Medellín y sus alrededores.

Por ahora, se adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los remitentes y destinatarios de este paquete, mientras que la Policía Nacional anunció que intensificará este tipo de controles con binomios caninos en las terminales de transporte y centros de logística de todo el departamento.

Más noticias de Itagüí