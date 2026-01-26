¡A estudiar se dijo! Medellín estrena colegio oficial en San Antonio de Prado

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Más de 280 mil estudiantes regresan a clases en Medellín. San Antonio de Prado estrena colegio oficial y se destinan $2.300 millones para evitar la deserción.

La alcaldía dio luz verde al calendario académico 2026 con una apuesta fuerte por la educación, destinando una inversión de $2.300 millones para combatir la deserción y asegurar que ningún menor se quede en casa.

La gran noticia de la jornada se dio en el corregimiento de San Antonio de Prado, donde un histórico plantel dejó de ser privado para integrarse totalmente a la red pública de la ciudad.

Se trata de la Institución Educativa Empresarial, que tras 15 años funcionando bajo la modalidad de cobertura contratada, pasó a ser oficialmente una entidad del Distrito.

Esta transición asegura la continuidad de 1.831 alumnos, quienes ahora contarán con el respaldo directo del magisterio y acceso a todos los beneficios de la educación pública, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), transporte, bilingüismo y media técnica.

“Estamos felices; hoy esta institución empieza a ser oficial con 64 docentes nuevos y todas las garantías de calidad”, destacó la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.

Para este año, la Alcaldía ha reforzado las Mesas de Permanencia Escolar en las 229 sedes oficiales de la ciudad, con el objetivo de monitorear el ausentismo, especialmente en las comunas donde el riesgo de abandono escolar es más alto.

Además del PAE, que operará desde el primer día, los estudiantes recibirán herramientas digitales y formación integral para responder a los retos laborales actuales.

Para las familias que aún no han matriculado a sus hijos, la Secretaría de Educación recordó que todavía hay cupos disponibles. El proceso se puede realizar de manera digital a través de los aplicativos ‘Busca tu Colegio’ y ‘Busca tu Cupo’ en la web oficial, o presencialmente en el Bulevar de San Juan.

Con esta estrategia, Medellín busca cerrar brechas sociales y consolidar un sistema escolar incluyente donde la falta de recursos no sea una excusa para no asistir a las aulas.

