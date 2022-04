¡Contra las cuerdas! A Medellín no le prestan estadio para el clásico paisa y Nacional junto a Dimayor no cooperan para correr la fecha

in

El Deportivo Independiente Medellín emitió un comunicado para su afición y los medios de comunicación, informando que a pesar de las muchas alternativas planteadas para encontrar escenario deportivo para el clásico paisa, no ha sido posible hasta la fecha concretar uno de estos para albergar el compromiso.

De la misma manera como la entidad poderosa se vio obligada a trasladar a Pereira los compromisos de las fechas 3 y 6 de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana, pagando además una sanción de 7.000 dólares por cada compromiso, debido al alquiler del Atanasio Girardot por parte del Inder al reggaetonero Maluma, así mismo hoy está sufriendo para poder organizar el derbí paisa ante Atlético Nacional.

Estas son las alternativas planteadas por Independiente Medellín y la respuestas que ha recibido

→ La primera alternativa y la que se planteaba más viable en consecuencia a la imposibilidad de utilizar el Atanasio era trasladar el choque a Envigado, concretamente en el estadio Polideportivo Sur.

Las directivas poderosas hicieron la respectiva solicitud 1 de abril a sus similares del Envigado FC recibiendo el apoyo cordial de la entidad naranja, que al mismo tiempo transfirió el requerimiento a la alcaldía municipal, el cual fue contestado este viernes de manera negativa por parte de su alcalde, Braulio Espinosa, aludiendo imposibilidad por las remoledaciones dentro del escenario.

Algo cuestionable dado que el conjunto naranja, salvo en el partido contra Nacional (por horario), ha podido disputar sus compromisos como local sin ningún inconveniente, por lo que se entra a pensar si esta fue la verdadera razón o el gobernante envigadeño teme por algún desmán entre aficionados verdes y rojos.

→ La segunda alternativa del Independiente Medellín se dio en la última asamblea extraordinaria, donde la institución pidió el apoyo tanto de la Dimayor como de la entidad verdolaga, para trasladar de fecha el compromiso y poderlo disputar en el mes de mayo en el coqueto Atanasio Girardot.

La propuesta concreta estaba en que el clásico paisa se disputara el martes 10 de mayo en el coloso de la Avenida Centenario, adelantando tambien un día el cruce de la fecha 19 ante Jaguares para disputarlo el sábado 7 de mayo, y así mismo, correr los cruces coperos de Tigres vs Medellín y Once Caldas vs Nacional, primeramente estipulados para la semana del 10 de mayo y disputarlos entre el 26 y 27 del mismo mes.

Sin embargo, dicha propuesta tuvo la rotunda negativa tanto de la Dimayor como la del rival de plaza, a pesar que esta alternativa contaba con la plena disponibilidad de calendario y la tranquilidad para el poderoso de cumplir con el ingreso a todos sus abonados e incluso posibilitar el acceso al compromiso para la hinchada visitante.

→ La tercer alternativa fue el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, ubicado en Ditaires, pero el poderoso no contó con la fortuna que justamente ese mismo día el conjunto local, Leones FC, jugará su compromiso ante Deportes Quindío correspondiente por la fecha 15 del Torneo Betplay, por lo cual no estará disponible dicho escenario.

→ Por último, el Independiente Medellín informó que está a la espera de una respuesta sobre la disponibilidad del estadio Alberto Grisales de Rionegro y la posibilidad de trasladar el clásico paisa al oriente antioqueño.

Igualmente lamentando con impotencia no contar con el apoyo del rival de plaza para programar un espectáculo de fútbol paisa en óptimas condiciones y con la tristeza que la Dimayor como ente regulador no ha dado la importancia que se merece al problema que el mismo club le planteó desde el 31 de marzo, y restándole importancia al Independiente Medellín que se encuentra actualmente en representación de Colombia en la segundo competencia de clubes más importante a nivel continental.

Independiente Medellín prometió de igual manera a sus hinchas seguir buscando alternativas hasta último momento para enfrentar con altura la triple participación que posee, reto asumido junto a la fanaticada poderosa a principio de temporada bajo el lema ‘Más Fuertes Juntos’ y por lo que espera no llegar a la como ellos mismos definen «penosa obligación de perder estos tres puntos de la manera más triste posible, sin siquiera tocar la cancha».

Comunicado oficial de Independiente Medellín

[Institucional🔴🔵] Comunicado oficial acerca de la programación de la fecha 18 (clásico) de la Liga Betplay DIMAYOR. ⚠️Información completa 👉🏼https://t.co/M931Bv13O0#MásFuertesJuntos #contratodo #Contratodos — DIM (@DIM_Oficial) April 22, 2022

