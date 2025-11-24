Medellín se posicionó como epicentro del debate sobre ciudades inteligentes en la Med360

Resumen: Med360 reúne en Medellín a 8.000 asistentes, 50 ponentes de 10 países y decenas de empresas para discutir sobre seguridad, innovación y ciudades inteligentes con tecnología aplicada.
Medellín se posicionó como epicentro del debate sobre ciudades inteligentes con la apertura de Med360 ‘Un territorio inteligente para la gente’, el evento que congrega a expertos internacionales en tecnología, seguridad urbana, innovación y competitividad.
El alcalde Federico Gutiérrez inauguró el encuentro organizado por la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU) y Plaza Mayor, destacando que la tecnología debe estar al servicio del bienestar ciudadano.
“No es una opción para una ciudad o un país. La pregunta es cómo la utilizamos y cómo formamos a nuestros ciudadanos”, señaló el mandatario local.
El evento reúne a 8.000 participantes, 50 ponentes provenientes de 10 países, 40 organizaciones para networking estratégico y 30 empresas que presentan soluciones innovadoras ya implementadas en diferentes territorios. La agenda se centra en GovTech, análisis de datos y colaboración público-privada para transformar las urbes.
La conferencia magistral inaugural estuvo a cargo de Kristina Reinsalu, directora del Programa de eDemocracia de la e-Governance Academy de Estonia, país reconocido mundialmente por su liderazgo en gobernanza digital y participación ciudadana mediante herramientas tecnológicas.
Durante su presentación, Gutiérrez expuso la visión de Medellín como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, resaltando los progresos en seguridad y movilidad.
“Algunos hablan de destrucción de empleos, yo hablaría de transformación de empleos”, enfatizó.
El encuentro también incluye la Zona de Soluciones 360, un espacio donde empresas y startups exhiben innovaciones aplicadas a seguridad, Internet de las Cosas (IoT) para sostenibilidad y movilidad inteligente. Paralelamente, se desarrolla una rueda de negocios con aproximadamente 50 compradores y 45 oferentes evaluando oportunidades comerciales para fortalecer el ecosistema empresarial.
Med360 continúa el 25 de noviembre con nuevas conferencias, demostraciones y la presentación de resultados de la rueda de negocios.
El evento cuenta con el apoyo de entidades como Ruta N, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y empresas como Oracle, Claro, EPM y Tigo, consolidándose como plataforma clave para mostrar cómo la innovación responde a los retos de las ciudades inteligentes.
