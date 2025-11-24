Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Med360 reúne en Medellín a 8.000 asistentes, 50 ponentes de 10 países y decenas de empresas para discutir sobre seguridad, innovación y ciudades inteligentes con tecnología aplicada.

Medellín se posicionó como epicentro del debate sobre ciudades inteligentes en la Med360

Medellín se posicionó como epicentro del debate sobre ciudades inteligentes con la apertura de Med360 ‘Un territorio inteligente para la gente’, el evento que congrega a expertos internacionales en tecnología, seguridad urbana, innovación y competitividad.

El alcalde Federico Gutiérrez inauguró el encuentro organizado por la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU) y Plaza Mayor, destacando que la tecnología debe estar al servicio del bienestar ciudadano.

“No es una opción para una ciudad o un país. La pregunta es cómo la utilizamos y cómo formamos a nuestros ciudadanos”, señaló el mandatario local.

El evento reúne a 8.000 participantes, 50 ponentes provenientes de 10 países, 40 organizaciones para networking estratégico y 30 empresas que presentan soluciones innovadoras ya implementadas en diferentes territorios. La agenda se centra en GovTech, análisis de datos y colaboración público-privada para transformar las urbes.

La conferencia magistral inaugural estuvo a cargo de Kristina Reinsalu, directora del Programa de eDemocracia de la e-Governance Academy de Estonia, país reconocido mundialmente por su liderazgo en gobernanza digital y participación ciudadana mediante herramientas tecnológicas.

Lea también: «Al parecer se le descargó el celular»: Fico Gutiérrez critica el silencio de Petro ante denuncia por caso Calarcá

Durante su presentación, Gutiérrez expuso la visión de Medellín como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, resaltando los progresos en seguridad y movilidad.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

“Algunos hablan de destrucción de empleos, yo hablaría de transformación de empleos”, enfatizó.

El encuentro también incluye la Zona de Soluciones 360, un espacio donde empresas y startups exhiben innovaciones aplicadas a seguridad, Internet de las Cosas (IoT) para sostenibilidad y movilidad inteligente. Paralelamente, se desarrolla una rueda de negocios con aproximadamente 50 compradores y 45 oferentes evaluando oportunidades comerciales para fortalecer el ecosistema empresarial.

Med360 continúa el 25 de noviembre con nuevas conferencias, demostraciones y la presentación de resultados de la rueda de negocios.

El evento cuenta con el apoyo de entidades como Ruta N, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y empresas como Oracle, Claro, EPM y Tigo, consolidándose como plataforma clave para mostrar cómo la innovación responde a los retos de las ciudades inteligentes.

Más noticias de Medellín