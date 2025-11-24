Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez cuestionó el silencio de más de 15 horas del presidente Gustavo Petro tras el informe sobre la presunta injerencia de las FARC en el Gobierno, ironizando con que "al parecer se le descargó el celular", ya que el mandatario suele ser muy activo en redes para atacar a la oposición.

“Al parecer se le descargó el celular”: Fico Gutiérrez critica el silencio de Petro ante denuncia por caso Calarcá

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió al informe publicado por Noticias Caracol en el que detalla la injerencia que tendrían las disidencias de las Farc dentro del gobierno Nacional, y del silencio del presidente Petro.

En una rueda de prensa, el mandatario señaló que “al parecer se le descargó el celular” al presidente, pues han pasado más de 15 horas y Petro aún no se refiere al tema.

Además, Fico indicó que, contrario al silencio que ha guardado en las últimas horas, el presidente sí ha sido enfático en atacar a la oposición, incluso en la madrugada, y que cuando debe dar la cara no aparece.

El alcalde también dejó claro que todos los gobernantes de oposición en el país tendrían un alto riesgo, pues aseguró que, tras el informe de Noticias Caracol, quedaría demostrado que la UNP estaría en manos del ELN.

