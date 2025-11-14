Menú Últimas noticias
    Sicariato en Donmatías: lo atacaron cuando llegaba a trabajar y murió en Girardota

    Las autoridades han iniciado de inmediato la investigación para esclarecer los móviles del homicidio y dar con el paradero de los responsables.

    Resumen: Sicariato en Donmatías: Hombre de 35 años, oriundo y cedulado en EE. UU., fue asesinado de varios disparos a las 7:00 a.m. por dos sujetos en moto. La víctima trabajaba como ayudante de bodega.

    Un hombre de 35 años, oriundo de Donmatías y cedulado en Estados Unidos, fue brutalmente asesinado con arma de fuego a las 7:00 a.m. de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025, en el propio municipio. La víctima, quien recientemente había regresado a Donmatías, fue atacada en un claro caso de sicariato a las afueras de su lugar de trabajo.

    La víctima se encontraba adelantando labores como ayudante de bodega en una empresa de materiales de construcción, realizando un reemplazo. Justo cuando llegaba para iniciar su turno en la mañana, fue interceptado. Al parecer, dos sujetos en una motocicleta lo estaban esperando, y el parrillero le disparó de manera directa antes de huir de la escena.

    No sobrevivió al ataque

    A pesar de la rápida respuesta, el hombre herido fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario en Girardota. Lamentablemente, debido a la gravedad de las lesiones causadas por el arma de fuego, llegó sin signos vitales.

    Las autoridades han iniciado de inmediato la investigación para esclarecer los móviles del homicidio y dar con el paradero de los responsables.

