Medellín refuerza la seguridad: entregan 237 chalecos antibalas a Fiscalía y Ejército

Resumen: La Alcaldía de Medellín entregó 237 chalecos antibalas a la Fiscalía y al Ejército para fortalecer la seguridad y proteger al personal en operativos de alto riesgo.

La Alcaldía de Medellín continúa fortaleciendo las capacidades operativas de los organismos de seguridad. Recientemente, entregó 237 chalecos antibalas a la Fiscalía General de la Nación y al Ejército Nacional (Cuarta Brigada), con el propósito de reforzar la protección de los uniformados e investigadores que participan en operativos de alto riesgo.

La dotación, que representa una inversión cercana a los $718 millones, se distribuye en 40 chalecos para la Fiscalía y 197 para el Ejército Nacional, como parte del compromiso de la Secretaría de Seguridad y Convivencia por mejorar las condiciones de trabajo de las fuerzas encargadas de garantizar el orden público en Medellín y el Valle de Aburrá.

De acuerdo con la alcaldía, estos equipos brindarán mayor protección y eficiencia durante las labores de investigación, control y presencia territorial, especialmente en zonas con alta complejidad delictiva.

“El fortalecimiento institucional es fundamental para preservar la vida y la tranquilidad ciudadana. Con esta entrega, reafirmamos nuestro respaldo a las instituciones que día a día enfrentan los desafíos de la seguridad”, señaló la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

La Alcaldía destacó que esta acción hace parte de una estrategia integral de cooperación con la Policía, la Fiscalía y las Fuerzas Militares, orientada a mejorar la capacidad de respuesta frente al crimen organizado y a consolidar la presencia de la autoridad en todos los territorios.

De esta forma, Medellín continúa implementando medidas que refuerzan la seguridad y protegen a quienes trabajan por mantener la paz y el orden en la ciudad.

