Minuto30.com .- Barbas es un perrito encantador de 4 años que está buscando desesperadamente una nueva oportunidad de vida y un hogar lleno de amor. Su familia ideal es aquella que esté dispuesta a adoptarlo y brindarle la lealtad y el cariño que él está listo para devolver.

Si estás buscando un compañero fiel y de corazón noble, Barbas es la mascota perfecta para ti.

Él espera pacientemente una nueva familia que lo ame incondicionalmente. Si puedes abrir tu corazón y tu casa a Barbas, no dudes en comunicarte al WhatsApp 301 223 1308.

¡Ayuda a Barbas a encontrar la felicidad que se merece!

