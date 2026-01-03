Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Medellín cerró 2025 con 691 activaciones de rutas de emergencia por violencia y vulneración de derechos

    Las atenciones se concentraron en casos de violencia sexual, homicidios y afectaciones a niñas, niños y adolescentes.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Medellín cerró 2025 con 691 activaciones de rutas de emergencia por violencia y vulneración de derechos
    Foto: Alcaldía de Medellín.
    Medellín cerró 2025 con 691 activaciones de rutas de emergencia por violencia y vulneración de derechos

    Resumen: Durante 2025, Medellín registró 691 activaciones de rutas de atención para víctimas de distintos hechos de violencia y vulneración de derechos, principalmente en representación judicial, violencia sexual y homicidios, además de casos de reclutamiento de menores. El balance evidencia la necesidad de mantener mecanismos de atención y acompañamiento para la población afectada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Durante 2025, el Distrito de Medellín activó de manera permanente sus rutas de atención para víctimas de diferentes hechos de violencia y vulneración de derechos, registrando un total de 691 atenciones en cuatro líneas principales: representación judicial, violencia sexual, homicidios y reclutamiento de menores.

    De acuerdo con el balance presentado por la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, la ruta de representación judicial concentró el mayor número de casos, con 446 atenciones, equivalentes al 28,2 % del total. Este tipo de acompañamiento está orientado a brindar apoyo jurídico y administrativo a personas afectadas por distintas situaciones de violencia o vulneración de derechos.

    En cuanto a la violencia sexual, durante el año se atendieron 105 casos, una cifra que refleja la persistencia de este fenómeno y la necesidad de mantener mecanismos de atención especializada y seguimiento institucional para las víctimas.

    Esto le podría interesar: ¡El negocio del siglo! Medellín logró vender a Brayan León por 3.5 millones de dólares a un equipo de Sudáfrica

    La ruta de homicidios registró 126 atenciones, asociadas a procesos de acompañamiento y orientación a familiares y personas cercanas a las víctimas. Estos casos evidencian la continuidad de riesgos que afectan directamente la vida y la integridad en distintos contextos de la ciudad.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Medellín cerró 2025 con 691 activaciones de rutas de emergencia por violencia y vulneración de derechos

    Foto: Alcaldía de Medellín.

    Por su parte, la ruta de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes reportó 14 casos en 2025. Aunque es el registro más bajo en términos numéricos, se trata de una de las problemáticas más graves por su impacto en la niñez y adolescencia, y cuya identificación depende en gran medida de alertas comunitarias e institucionales.

    Según la administración distrital, las rutas de atención se activan a través de la línea de emergencias 123, desde donde se canalizan los casos hacia los equipos encargados de brindar acompañamiento jurídico, psicosocial y administrativo, dependiendo del tipo de vulneración reportada.

    Medellín cerró 2025 con 691 activaciones de rutas de emergencia por violencia y vulneración de derechos

    Foto: Alcaldía de Medellín.

    El balance anual pone en evidencia la demanda sostenida de estos servicios y la importancia de contar con mecanismos de respuesta articulados, al tiempo que plantea desafíos en materia de prevención, detección temprana y garantía de derechos para las personas afectadas por hechos de violencia en Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.