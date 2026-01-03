Resumen: Durante 2025, Medellín registró 691 activaciones de rutas de atención para víctimas de distintos hechos de violencia y vulneración de derechos, principalmente en representación judicial, violencia sexual y homicidios, además de casos de reclutamiento de menores. El balance evidencia la necesidad de mantener mecanismos de atención y acompañamiento para la población afectada.

Medellín cerró 2025 con 691 activaciones de rutas de emergencia por violencia y vulneración de derechos

Durante 2025, el Distrito de Medellín activó de manera permanente sus rutas de atención para víctimas de diferentes hechos de violencia y vulneración de derechos, registrando un total de 691 atenciones en cuatro líneas principales: representación judicial, violencia sexual, homicidios y reclutamiento de menores.

De acuerdo con el balance presentado por la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, la ruta de representación judicial concentró el mayor número de casos, con 446 atenciones, equivalentes al 28,2 % del total. Este tipo de acompañamiento está orientado a brindar apoyo jurídico y administrativo a personas afectadas por distintas situaciones de violencia o vulneración de derechos.

En cuanto a la violencia sexual, durante el año se atendieron 105 casos, una cifra que refleja la persistencia de este fenómeno y la necesidad de mantener mecanismos de atención especializada y seguimiento institucional para las víctimas.

La ruta de homicidios registró 126 atenciones, asociadas a procesos de acompañamiento y orientación a familiares y personas cercanas a las víctimas. Estos casos evidencian la continuidad de riesgos que afectan directamente la vida y la integridad en distintos contextos de la ciudad.

Por su parte, la ruta de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes reportó 14 casos en 2025. Aunque es el registro más bajo en términos numéricos, se trata de una de las problemáticas más graves por su impacto en la niñez y adolescencia, y cuya identificación depende en gran medida de alertas comunitarias e institucionales.

Según la administración distrital, las rutas de atención se activan a través de la línea de emergencias 123, desde donde se canalizan los casos hacia los equipos encargados de brindar acompañamiento jurídico, psicosocial y administrativo, dependiendo del tipo de vulneración reportada.

El balance anual pone en evidencia la demanda sostenida de estos servicios y la importancia de contar con mecanismos de respuesta articulados, al tiempo que plantea desafíos en materia de prevención, detección temprana y garantía de derechos para las personas afectadas por hechos de violencia en Medellín.