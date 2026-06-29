Resumen: Más de 100.000 personas participaron en la Marcha del Orgullo y la Diversidad en Medellín, una jornada que reunió a familias, colectivos, activistas y artistas para promover el respeto, la inclusión y la garantía de derechos. El evento contó con estrategias de cuidado, una amplia programación cultural y reafirmó el compromiso de la ciudad con la construcción de espacios libres de discriminación.

¡Medellín celebró la diversidad! Más de 100.000 personas participaron en la Marcha del Orgullo

La Marcha del Orgullo LGBTIQ+ volvió a convertir las calles de Medellín en un escenario de encuentro, expresión y reconocimiento de la diversidad. Miles de personas participaron en la movilización que hizo parte de la programación del Mes de la Diversidad, una iniciativa impulsada por la Administración Distrital bajo la campaña “Orgullo para Toda la Vida”, enfocada en promover el respeto por la diferencia, la garantía de derechos y la construcción de espacios seguros para todas las personas.

De acuerdo con el balance entregado por la Alcaldía de Medellín, más de 100.000 asistentes hicieron parte del recorrido, consolidando esta jornada como una de las concentraciones ciudadanas más numerosas del año en la capital antioqueña. La movilización reunió a familias, colectivos LGBTIQ+, organizaciones sociales, activistas, artistas y ciudadanos que acompañaron el recorrido con banderas, comparsas, música y diferentes expresiones culturales.

La edición de este año tuvo como eje el lema “Orgullo para toda la vida”, una propuesta que buscó reconocer la trayectoria de quienes durante décadas impulsaron la defensa de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, al tiempo que resaltó la importancia de seguir fortaleciendo una ciudad más incluyente y libre de discriminación.

Desde las primeras horas de la jornada se desarrollaron diferentes actividades previas a la marcha, entre ellas espacios para emprendimientos, muestras artísticas y culturales, además de un mercadillo diverso. Posteriormente, la movilización recorrió importantes corredores del centro de Medellín hasta llegar al Parque de las Luces, donde se concentró la programación de cierre.

Estrategias de cuidado acompañaron la movilización

Durante el recorrido también estuvo presente la estrategia “En este parche nos cuidamos”, liderada por la Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género, con el propósito de brindar orientación sobre rutas de atención, autocuidado y protección para los asistentes.

Esto le podría interesar: ¡Atención! Refuerzan operativo para controlar incendio forestal en Altavista con tercera tripulación

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El gerente de Diversidades Sexuales e Identidades de Género, Édgar Yepes Londoño, explicó que la estrategia «En este parche nos cuidamos» acompañó la movilización con el propósito de brindar herramientas de cuidado, autocuidado y seguridad a los asistentes. Asimismo, indicó que la iniciativa permitió dar a conocer las diferentes rutas de atención del Distrito y de otras organizaciones, con el fin de proteger la vida y promover espacios seguros durante la jornada.

El arte cerró una jornada dedicada a la diversidad

Al finalizar la movilización, los asistentes disfrutaron de una agenda artística protagonizada por beneficiarios de las convocatorias de Estímulos para el Arte y la Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana. La programación incluyó presentaciones musicales y diferentes expresiones culturales que pusieron en escena el talento de artistas vinculados a la línea de Estímulos para la Programación Artística con Enfoque LGBTIQ+ 2026.

Según informó la Alcaldía de Medellín, esta programación hace parte de una estrategia articulada entre la Política Pública de Cultura Ciudadana y la Política Pública para la población LGBTIQ+, con el propósito de promover el uso del espacio público como un lugar de encuentro, respeto, celebración de las diversidades y libre expresión de las identidades.

Con esta nueva edición, la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ ratificó su crecimiento en Medellín y volvió a reunir a miles de personas en una jornada que combinó manifestaciones culturales, participación ciudadana y actividades enfocadas en la promoción del respeto, la inclusión y la defensa de los derechos de las poblaciones diversas.