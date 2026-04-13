Resumen: Medellín celebra 200 años como capital de Antioquia con recorridos históricos, charlas y música. Conozca la programación gratuita y cómo inscribirse.

¡200 años como capital de Antioquia! Medellín tira la casa por la ventana con parches gratis para recorrer la historia

La ciudad de la eterna primavera se prepara para vivir un hito histórico sin precedentes. Este próximo 18 de abril, Medellín cumple oficialmente dos siglos de haber sido designada como la sede administrativa y capital del departamento de Antioquia, un nombramiento que cambió el rumbo del desarrollo regional desde 1826.

Para honrar este patrimonio vivo, la alcaldía ha desplegado una agenda cultural y académica que invita a propios y turistas a sumergirse en los relatos, calles y personajes que han moldeado la identidad paisa durante los últimos 200 años.

La programación, que ya se encuentra en marcha, ofrece actividades con entrada libre que requieren inscripción previa debido al alto interés ciudadano. Pudes consultar la agenda aquí.

Entre los puntos destacados se encuentran las visitas guiadas por la emblemática Casa del patrimonio, ubicada en el tradicional barrio Prado. Allí, los asistentes pueden disfrutar de experiencias interpretativas basadas en archivos históricos como el RadioPeriódico Clarín.

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Además, la agenda incluye charlas con reconocidos historiadores como Luis Fernando González, quien profundizará en la evolución urbana de sectores que son joyas arquitectónicas de la ciudad y que hoy son testigos silenciosos de este bicentenario.

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Para quienes prefieren caminar la historia, el miércoles 15 y jueves 16 de abril se realizarán recorridos especializados por el centro histórico en La Candelaria.

Estas rutas son lideradas por los vigías locales, quienes rescatan la memoria de los lugares donde se gestaron las primeras decisiones políticas del departamento. La celebración también tendrá un fuerte componente musical el viernes 17, con la presentación de la Banda Paniagua y ensambles de cuerdas, cerrando con broche de oro en el evento Cultura Parque en el barrio Boston.

Esta conmemoración no solo celebra el pasado, sino que reafirma el papel de Medellín como el corazón palpitante de la pujanza antioqueña.

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