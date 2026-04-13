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Resumen: La alcaldía adjudica la construcción de la Comisaría de Familia Moscú en Santa Cruz. Una obra de $6.700 millones para atender víctimas de violencia intrafamiliar.

¡Más autoridad en los barrios! Así será la Comisaría de Familia que le pondrá el tajo a la violencia en Santa Cruz

Medellín da un paso firme en la protección de los hogares con el inicio de un proyecto clave para el nororiente de la ciudad. La alcaldía adjudicó oficialmente la construcción de la nueva Comisaría de Familia de Moscú, ubicada en Santa Cruz, una obra que busca descentralizar la justicia y brindar atención inmediata a las víctimas de maltrato.

Con una inversión que supera los $6.700 millones de pesos, esta infraestructura institucional se convertirá en el epicentro de la defensa de los derechos ciudadanos en un sector que históricamente ha demandado mayor presencia de las autoridades.

La ejecución de la obra, que fue adjudicada tras un proceso transparente en Secop II con la participación de múltiples empresas, contempla la entrega de un moderno edificio de 800 metros cuadrados para el último trimestre de 2026.

La Comisaría de Familia contará con cuatro niveles diseñados estratégicamente para ofrecer servicios jurídicos, psicológicos y administrativos en un solo lugar.

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Según el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, el fortalecimiento de estos espacios es una prioridad, pues la seguridad de la ciudad comienza por garantizar la integridad y la paz dentro de cada vivienda.

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El diseño del nuevo edificio no solo se enfoca en la funcionalidad administrativa, sino también en la dignidad del usuario. Contará con aulas multifuncionales, áreas de lactancia, espacios para atención psicológica privada y criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida.

Además, la edificación incorporará estrategias bioclimáticas para optimizar la iluminación y ventilación natural.

Con esta nueva sede en Moscú, la alcaldía busca reducir los tiempos de respuesta ante denuncias de violencia intrafamiliar, asegurando que la oferta institucional llegue directamente a los territorios donde más se necesita el acompañamiento del Estado.

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