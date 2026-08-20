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Resumen: La Fiesta del Libro de Medellín cumple 20 años con 3.600 actividades, invitados internacionales y una programación gratuita.

Fiesta del Libro de Medellín cumple 20 años con una agenda sin precedentes

La literatura, la cultura y las historias volverán a tomarse la ciudad con una edición especial de la Fiesta del Libro y la Cultura, que este año celebra dos décadas de trayectoria y prepara una programación récord con 3.600 actividades.

El evento se realizará del viernes 11 al domingo 20 de septiembre, con entrada libre, bajo el concepto “Travesías de la lectura”.

El Jardín Botánico, Parque Explora y otros espacios de la zona norte recibirán conversaciones, talleres, presentaciones de libros, exposiciones y encuentros con autores.

Uno de los principales atractivos será la participación de Corea del Sur como país invitado de honor, con 38 actividades y una delegación encabezada por la historietista Keum Suk Gendry-Kim, autora de Hierba. También estarán escritores como You-jeong Jeong, Un-su Kim, Geum-yi Lee, Jae-hoon Lee y Seolyeon Park.

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La programación internacional contará además con la editorial mexicana Almadía, junto a autores de ese país, y con la participación de la española Luna Miguel y la argentina Selva Almada. A esta lista se suma el escritor rumano Mircea Cărtărescu, candidato al Premio Nobel de Literatura.

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La franja Jardín Lectura Viva concentrará 2.500 actividades dirigidas a diferentes públicos, mientras que 162 expositores participarán en la muestra comercial. Además, se presentarán 366 novedades literarias.

Durante la celebración serán distribuidos 40.000 ejemplares del Cuentico Amarillo #19, escrito por Gilmer Mesa e ilustrado por Laura Ospina, y 4.000 ejemplares de Chunhyangjeon, una nueva traducción de una obra clásica surcoreana.

La edición número 20 se desarrolla además como antesala al reconocimiento de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027 por parte de la Unesco.

Consulte la progración aquí.

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