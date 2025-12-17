Resumen: Medellín celebró los Carnavales por la Diversidad y la Convivencia en Villa Hermosa y Buenos Aires, promoviendo el respeto y la inclusión en las comunidades educativas.

Carnavales por la Diversidad llenaron de color y convivencia a Villa Hermosa y Buenos Aires

Con actividades lúdicas, expresiones artísticas y espacios pedagógicos, Medellín celebró los Carnavales por la Diversidad y la Convivencia en las comunas 8 (Villa Hermosa) y 9 (Buenos Aires), como cierre formativo del año del programa Escuela Entorno Protector, liderado por la Secretaría de Educación de la alcaldía.

Los encuentros, priorizados a través de Presupuesto Participativo, reunieron a estudiantes, familias, docentes y líderes comunitarios, quienes participaron en jornadas orientadas a fortalecer el respeto, el reconocimiento de la diversidad y la construcción de entornos protectores dentro y fuera de las instituciones educativas.

“En Medellín le seguimos apostando a la convivencia y al bienestar comunitario. Gracias a Presupuesto Participativo desarrollamos los carnavales en las comunas 8 y 9, consolidándolos como escenarios para celebrar la diversidad, promover el respeto y seguir construyendo entornos protectores”, afirmó la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.

Las actividades se desarrollaron en las instituciones educativas Luis Carlos Galán y Federico Ozanam, donde se dispusieron estaciones pedagógicas rotativas guiadas por psicólogos y profesionales del programa, enfocadas en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, el trabajo colaborativo y la resolución pacífica de conflictos.

Durante las jornadas, los asistentes disfrutaron de muestras artísticas, talleres de convivencia, presentaciones culturales a cargo de estudiantes y grupos juveniles, así como la creación de murales comunitarios, que reflejan los aprendizajes y mensajes construidos colectivamente a lo largo del año.

El componente lúdico fue clave en el desarrollo de los carnavales, utilizando el juego como herramienta pedagógica para facilitar la reflexión, el diálogo y nuevas formas de comprender la convivencia escolar y comunitaria. Personajes itinerantes y dinámicas participativas acompañaron el recorrido, animando a niños, jóvenes y adultos.

