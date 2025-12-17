El Estadio Ahmad bin Ali en Al Rayyan, Catar, se convierte hoy en el epicentro del fútbol mundial, con el duelo entre PSG y Flamengo.

Tras un intenso recorrido por El Cairo y Yeda, la Copa Intercontinental de la FIFA llega a su desenlace con un enfrentamiento de potencias.

El Paris Saint-Germain, vigente campeón de la UEFA Champions League, y el CR Flamengo, que recientemente alcanzó la gloria eterna en Sudamérica.

Para el conjunto parisino, esta final representa la oportunidad de saldar una deuda histórica y conquistar su primer título mundial.

Tras haber aplastado al Inter de Milán en la final europea a mediados de año y haber sufrido un revés ante el Chelsea en el Mundial de Clubes previo, el equipo dirigido por Luis Enrique llega con un arsenal ofensivo temible, acumulando 19 goles en sus últimos siete compromisos.

Por su parte, el Flamengo atraviesa una racha que roza lo irreal. Los gigantes brasileños buscan su quinta corona en apenas 19 días, tras una seguidilla de éxitos que incluyó la conquista de su cuarta Copa Libertadores ante Palmeiras y la reciente obtención de la Copa Challenger de la FIFA frente al Pyramids FC.

Choque de gigantes en Catar: PSG y Flamengo definen al nuevo rey del fútbol mundial

Bajo la dirección de Filipe Luís, quien ya vivió esta final como jugador en 2019, el “Mengão” confía en su solidez defensiva, habiendo concedido apenas cinco tantos en sus duelos más recientes.

El duelo promete ser un choque de estilos y figuras de talla mundial. La atención estará puesta en duelos individuales como el de Willian Pacho frente a Giorgian de Arrascaeta, o el talento de Khvicha Kvaratskhelia contra Guillermo Varela.

Mientras Marquinhos resalta la agresividad de ambas filosofías de juego, Bruno Henrique subraya la ilusión de un plantel que sabe lo que es ganar en escenarios de máxima presión.

El partido, que marca el primer enfrentamiento oficial en torneos FIFA entre ambas instituciones, se disputará a las 12:00 del mediodía, hora colombiana.

El mundo del fútbol se detiene para ver si el trofeo viaja a las vitrinas de París por primera vez o si regresa a Río de Janeiro para consolidar la hegemonía histórica del gigante carioca.

Más noticias de Deporte